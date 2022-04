“Nadie se atrinchera en su curul”: ¿Qué opinan los congresistas sobre el adelanto de elecciones?

El pasado lunes 11 de abril, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se mostró de acuerdo ante un eventual adelanto de elecciones generales si se presenta un escenario de vacancia o renuncia presidencial. La declaración las brindo tras ser consultada por la desaprobación del Legislativo, el cual reveló que el 79% de ciudadanos desaprueban el Parlamento, según la última encuesta de Ipsos.

“Aquí, en el Congreso, nadie se atrinchera a su curul. Si quieren que haya elecciones generales, habrá elecciones generales. No queremos más caos en el Gobierno. Queremos unión para los peruanos”, declaró en los exteriores del Parlamento.

La postura de la acciopopulista ha generado distintas reacciones entre los congresistas aliados del Gobierno y de la oposición. Alguno de ellos expresaron su conformidad con las palabras de Alva, mientras que otros legisladores han manifestado su rechazo.

¿Qué han dicho los congresistas ante un posible adelanto de elecciones presidenciales y congresales?

Los extremos se unen: Cerrón y Cueto en contra

Los parlamentarios Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y José Cueto, de Renovación Popular, coincidieron en una misma posición: mostrarse en contra ante un posible adelanto de las elecciones.

Al respecto, el oficialista Cerrón Rojas criticó las declaraciones de Alva Prieto. En referencia a las palabras de la titular del Parlamento, señaló que los legisladores que no están de acuerdo con el partido que ganó las elecciones del 2021 deberían retirarse del Congreso.

“Que se vayan los que no quieren trabajar, los que no están de acuerdo con el servicio a las mayorías, que se vayan quienes han creído que el país les corresponde y porque ganó un partido que no les gusta , todos deben irse. Abajo la política de odio y envidia”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, José Cueto no discrepó directamente con la postura de María del Carmen Alva, pero minimizó los resultados de la encuesta de Ipsos. Del mismo modo, consideró como medida radical la renovación parlamentaria en caso renunciara el mandatario Pedro Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte.

“Lo he dicho desde el primer día, el señor Castillo debería dar un paso costado si tiene un poco de dignidad. (…). (Pero) Yo no estoy de acuerdo con esta forma que han empezado a sacar los caviares y mucha gente radical de que mejor es que se vayan todos”, declaró a Canal N.

De acuerdo con el adelanto de elecciones generales

Del otro lado, el otrora congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, respaldó la postura de adelantar las elecciones generales ante un panorama de vacancia o renuncia presidencial.

En una entrevista a Exitosa, el parlamentario declaró que el país “necesita casi volver a empezar” porque han sido “ocho meses de desgobierno”. Hace meses, el legislador manifestó para el mismo medio que en caso de una renuncia de Pedro Castillo y Dina Boluarte, “tendría que haber unas elecciones generales, porque el país requiere volver a empezar”.

En la misma tribuna, el legislador Diego Bazán, de Renovación Popular, se mostró conforme con las palabras de María del Carmen Alva.

Al respecto, felicitó a la acciopopulista por marcar esta posición e indicó que, de darse una renuncia del mandatario Pedro Castillo, o si este fuera vacado, correspondería que también haya una recomposición del Poder Legislativo.