Congresista Darwin Espinoza de Acción Popular niega ser uno de ‘Los Niños’ de Pedro Castillo

El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza negó ser uno de ‘Los Niños’, grupo conformado por cinco parlamentarios que —según el testimonio de Karelim López ante la Fiscalía— formarían parte de la presunta organización criminal que lidera el presidente de la República, Pedro Castillo, desde Palacio de Gobierno.

A través de un tuit, Espinoza precisó que no conoce a la investigada empresaria ni ha mantenido algún encuentro con ella.

“No conozco a Karelim López, nunca me he reunido con ella y menos hemos coordinado. Además, en la manifestación que ha hecho ante la Fiscalía no me menciona, así que les pido a los periodistas que me vienen involucrando tener mayor rigurosidad y, cuando menos, recoger mis descargos”, dijo.

De esta manera, el acciopopulista rechazó la acusación de López Arredondo, quien indicó que los parlamentarios se habrían beneficiado con millonarios contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Venderme a la corrupción sería una traición a mi partido y a mis electores. Nunca lo haría, nunca lo haré. Adelante, que el Perú es más grande que sus problemas”, agregó.

Tuit de Darwin Espinoza sobre nuevas revelaciones. Foto: Twitter

Ilich López y Edwin Talavera también descartan ser parte de ‘Los Niños’

Luego de que se difundió el testimonio de la aspirante a colaboradora eficaz, los parlamentarios de Acción Popular Ilich López y Edwin Talavera negaron estar confabulados con el presidente Pedro Castillo.

“No conozco a la señora Karelim López en ninguna circunstancia ni situación. Para ello, pongo a disposición todas las pruebas. (...) Considero que esto es parte de una estrategia para quitar a Acción Popular del centro político”, declaró López a La República.

Por su parte, Talavera negó tajantemente cualquier vínculo con la empresaria y pidió ser investigado con el fin de demostrar su inocencia.

“Quien nada debe nada teme. Yo a la señorita Karelim López no la conozco ni en pelea de perros. No conozco a ningún asesor del presidente. Es cierto que me reuní con él en cuatro o cinco oportunidades. Que se investigue toda mi labor parlamentaria, no tengo miedo”, sostuvo.