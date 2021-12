Miembros de Comisión de Ética explican por qué ahora sí apoyan denuncia contra Luis Cordero Jon Tay

La Comisión de Ética decidió por unanimidad este jueves 9 de diciembre admitir una investigación contra el congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay por agresión física y acoso a su expareja. La decisión contó con el respaldo de 16 congresistas y revierte el sustento del último lunes, donde los parlamentarios del grupo del trabajo, con excepción de Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre), votaron en contra y se abstuvieron de indagar al legislador fujimorista.

La República dialogó con los congresistas, Karol Paredes Fonseca (Acción Popular) y Carlos Anderson Ramírez (Podemos Perú), quienes este jueves votaron a favor de la investigación contra Cordero Jon Tay. La postura de los legisladores, en comparación con la del último lunes, generó una serie de suspicacias, debido a que para esta reconsideración que presentaron los congresistas Luis Bazán (Avanza País) y María Agüero Gutiérrez (Perú Libre) condenaron todo acto de violencia calificando el hecho de “ execrable”.

”La forma como se presentó la primera vez fue sesgada. No se expuso que había una línea de hechos. Era un tema que no había estado programado en agenda. En mi caso, no había visto el programa dominical. Me abstuve porque la Comisión de Ética solo investiga a congresistas que dentro de sus funciones vulneren el código de ética. Ahora sí estoy a favor del inicio de la investigación porque ya tengo un conocimiento a detalle de las amenazas” a su expareja, dijo el congresista Anderson, quien negó cualquier tipo de blindaje a favor de Cordero tras ser consultado sobre si había una cercanía con el parlamentario.

En esa corriente, la legisladora Paredes Fonseca indicó que, desde el primer momento, iniciaron las diligencias sobre el caso de Cordero Jon Tay; sin embargo, en el oficio que envió la congresista y vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, no especificaba desde qué fecha se tenía que realizar la investigación. En ese sentido, no se podía vulnerar el reglamento de ética parlamentaria.

”Esta decisión cambia porque se investigarán las llamadas y mensajes sobre el acto de violencia, hechos registrados aparentemente en las funciones del congresista en mención (…). No voy a dejar de respetar el principio de la legalidad. No miramos colores políticos. La primera votación fue una decisión democrática; no había sustento. Nos regimos por un código que regula al congresista en funciones”, apuntó Paredes luego de que se le atribuya un presunto blindaje a Cordero.

Una similar opinión tuvo el congresista Diego Bazán, quien emitió un oficio para que la Comisión de Ética reconsidere la votación en torno al caso de Cordero. El integrante de Avanza País adelantó durante la sesión de este jueves que su solicitud de cambiar su decisión se basa a las presuntas “amenazas” que realizó el parlamentario a su expareja.

“ Quiero que se me reconsidere para que se dé inicio a la investigación por la presuntas amenazas que realiza el congresista Luis Cordero. Rechazamos cualquier acto de violencia y creo que todos los colegas que integran la Comisión de Ética piensan de igual forma”, detalló Bazán.

En ese mismo debate, María Agüero Gutiérrez, de Perú Libre, calificó la primera votación como una decisión “a todas luces superficial, apresurada, formalista”, debido a que solo se prestó atención al tiempo en que se habría producido el presunto acto de violencia.

“La búsqueda de la verdad debe estar por encima de los formalismos, por eso, solicité la reconsideración del acuerdo para luego iniciar un debate libre de sesgos y prescindiendo de afinidades personales. La decisión tiene que activar un investigación libre y completa”, dijo Agüero Gutiérrez.

Cuestionamientos por presunto blindaje a Luis Cordero

Si bien este jueves la Comisión de Ética admitió el inicio de una investigación contra el congresista Luis Cordero Jon Tay, recordemos que el último lunes se determinó en primera instancia archivar el caso de agresión que involucra al citado parlamentario. Esta decisión causó la indignación de la población, inclusive de exautoridades y miembros del propio Parlamento, quienes no dudaron en cuestionar el presunto blindaje del grupo de trabajo que lidera la congresista Karol Paredes.

El acuerdo que fue materia de discusión se plasmó en solo dos votos a favor de la investigación: Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, y Ruth Luque Ibarra, de Juntos Por el Perú.

La mayoría que favoreció a Cordero estuvo liderada por miembros de la bancada de Fuerza Popular, entre ellos Mery Infantes Castañeda, Jorge Morante Figari y Juan Carlos Lizarzaburu. La decisión de blindaje fue respaldada por dos legisladores de Acción Popular Luis Aragón y Karol Paredes.

Las seis abstenciones las lideró María Agüero (Perú Libre) Diego Bazán (Avanza País), Rocio Torres (APP), Hitler Saavedra (Somos Perú), Javier Padilla (Renovación Popular) y Carlos Anderson (Podemos Perú).

Congresista de Fuerza Popular se encuentra en el ojo de la tormenta por el caso de agresión en contra.

Cordero anuncia que se someterá a la investigación

Tras conocer la decisión por unanimidad de la Comisión de Ética sobre su caso de agresión, el parlamentario de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay exhortó a los integrantes del grupo de trabajo que, iniciado el proceso de investigado, le “permitan hacer los descargos que correspondan”.

“Lamento profundamente esta situación, sobre todo por el impacto que esto ocasiona en ambas familias que se ven afectadas; sin embargo, reitero que me someto a las investigaciones que se estimen pertinentes para develar la verdad de los hechos”, manifestó el congresista.

