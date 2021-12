Pedro Castillo: “Hemos venido para gobernar y no para robar al país”

Durante el desarrollo del 16° Gore Ejecutivo, realizado en la ciudad de Trujillo, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, invocó a la premier, vicepresidenta y ministros de estado, que se pongan a disposición de los gobiernos regionales para poder atender las necesidades de la población.

“Asumiré el compromiso de trabajo que todos estos acuerdos que se han planteado, los haremos realidad. Pido el compromiso por parte de ustedes y estemos atentos a indicios de corrupción que corregiremos y sancionaremos”, declaró.

Asimismo, hizo un llamado a los ministros para que puedan entablar una mesa de diálogo, en el que “puedan escucharse, sentarse a conversar en palacio para responder ante el clamor de las poblaciones más alejadas y olvidadas”.

El jefe de estado indicó que el día jueves 9 de diciembre realizarán una reunión en Palacio de Gobierno para ordenar y empezar a hacer un programa de los trabajos que tienen que hacer. Asimismo, invocó a la Contraloría de La República para que haga su trabajo.

“Cuando se le designa el presupuesto a las autoridades, debe estar la fiscalización para verificar si lo que dicen es cierto. Me preocupa la indiferencia de sectores, quienes no comprenden que hemos venido para gobernar y no para robar al país”, manifestó.

Amazonas

Con respecto a la situación por la que atraviesa la región Amazonas, indicó que se encuentran uniendo esfuerzos para poder continuar con la ayuda a la población damnificada. “El pueblo peruano es un pueblo solidario y trabajador. Es necesario corregir errores y lo tenemos que asumir. Invocando a la libertad de los pueblos, declaro clausurado el Gore Ejecutivo 2021″, finalizó.