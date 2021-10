Francke ante cuestionamientos de Cerrón: “Bellido no incluyó la asamblea constituyente”

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, ratificó que la asamblea constituyente, para el cambio de la Constitución, “no es una prioridad en este momento” en el gobierno de Pedro Castillo. Estas declaraciones fueron cuestionadas por Vladimir Cerrón: “¿Seguirán burlándose del pueblo que los llevó al poder?”, indicó el secretario general de Perú Libre a través de su cuenta de Twitter.

Ante ello, el titular de la cartera de Economía precisó que el tema en mención anteriormente no fue incluido por el ex primer ministro Guido Bellido cuando presentó las políticas de gobierno ante el Parlamento y solicitó el voto de confianza. “ Lo primero que me gusta recordar es que, cuando el premier Bellido hizo su presentación al Congreso, no incluyó la asamblea constituyente ni ningún cambio constitucional ”, señaló en RPP.

“Yo creo que la dinámica política siempre tiene estas situaciones de crítica que uno debe entender y persistir en la línea de una amplia concertación, de una unidad, alrededor de un gobierno de cambios”, sostuvo.

Francke reconoce que el gabinete sí ha discutido un cambio constitucional, en el sentido de tener un mejor equilibrio de poderes. “Este tema de la vacancia presidencial que no está muy bien regulada, así como el tema de la cuestión de confianza, pensamos que es mejor tener un esquema en el que haya mayor predictibilidad, mayor estabilidad, y mejores posibilidades de concertación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ”, añadió.

“Ahora, en este momento, nuestra prioridad es cómo mejoramos el tema de las vacunas, el problema de la salud, la educación y el empleo”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si el presidente Pedro Castillo está de acuerdo con esta postura, el ministro señaló que “eso está bastante claro”. “ Estamos muy alienados con todos los mensajes que ha dado el presidente de la República, en todo el tema de promover la inversión privada y respetar estabilidad jurídica, el presidente Castillo lo ha dicho reiteradamente (…) cambios económicos con responsabilidad ”, manifestó.

Vocero de Perú Libre señala que no continuar con asamblea constituyente “significa traición”

Waldemar Cerrón, portavoz de la bancada de Perú Libre, criticó la postura de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien señaló que la asamblea constituyente “no es una de las prioridades de este gobierno”. El legislador recordó que el cambio de la Constitución fue una promesa de campaña.