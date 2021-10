Indagan a fiscal de lavado de activos por corrupción

La Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Sur allanó dos inmuebles y el despacho del fiscal de Lurín Ricardo Rojas León, bajo la sospecha de integrar una organización que, al interior del Ministerio Público, protegería y encubriría a traficantes de terrenos.

Luego del operativo, Rojas habló con los periodistas. Aseguró que se somete a las investigaciones y que es víctima de una mafia a la que investiga desde el 2016 y que buscaría desacreditarlo.

Lo extraño es que identificó a todos los colaboradores y testigos protegidos que han declarado en su contra. Conocer esas identidades es uno de los motivos por los que los fiscales suelen pedir la prisión preventiva de un investigado.

La fiscalía anticorrupción solo realizó un allanamiento y el decomiso de documentos. Su libertad no se ha visto afectada.

Lavado de activos

Rojas es un magistrado con mucha experiencia. Fue uno de los primeros fiscales que integraron el sistema especializado en lavado de activos. Pero como provisional.

En enero del 2015 dio inicio a la investigación a Nadine Heredia por presunto lavado de activos, que fue el punto de partida del proceso actualmente pendiente de juicio.

En los meses siguientes, este sistema se fue conformando por fiscales titulares. Así, en setiembre del 2015, el fiscal superior coordinador Rafael Vela recomendó a la Fiscalía de la Nación el regreso de Rojas a Lima Sur.

Los hechos por los que se le investiga habrían sucedido el 2016. Tiene buen prestigio y ascendencia sobre sus colegas. Es el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur.

La investigación incluye a otros dos fiscales. El fiscal provincial Rubén Astocóndor Armas y el fiscal provincial adjunto Ítalo Morales Gil.

¿Víctima? Fiscal Ricardo Rojas dice ser víctima de las mafias que está investigando. Foto: difusión

Colaboradores y testigos

De acuerdo con información recogida por La República, la investigación a Ricardo Rojas se inició en setiembre del 2019, a partir de la declaración brindada por un aspirante a colaborador eficaz, en febrero del 2018.

Este primer colaborador, de clave 4E030802-2018, afirmó que en setiembre del 2016, el fiscal Rojas se reunió con el cabecilla de la organización criminal conocida como “Los Secos del Sur”, Bernardino Esplana Enríquez, y Milagros Zevallos Ramos para solicitarle al primero 40 mil soles para archivar una investigación en su contra por lavado de activos.

El 7 de octubre, ambos se vuelven a reunir y el fiscal le entrega un USB con copias de todo el expediente del caso y le pide un primer pago de 10 mil soles.

Luego, el testigo protegido 7-2020 señala que el 16 de octubre, Rojas recibió un sobre con cinco mil dólares de parte de la señora Lady Pinto Ríos de Cárdenas, en inmediaciones de la fiscalía de Lurín.

En marzo del 2018, “Los Secos del Sur” fueron detenidos por intervención de la fiscalía contra el crimen organizado. Entonces, de acuerdo con el colaborador 6-2020, el fiscal Rojas se acercó a la Dirincri y luego al penal de Ancón 1 con el fin de presionarlos para que no declaren en su contra.

Las visitas del fiscal a la sede policial y al penal de Ancón han sido corroboradas en las fechas mencionadas por los testigos.

Reacciones

Ollanta Humala

“En unos casos archivar, en otros impulsar. La verdad sale a la luz y, finalmente, se descubren los negociados del fiscal Ricardo Rojas, a quien muchos protegieron por habernos denunciado por un presunto lavado de activos que nunca existió y que se armó ilegalmente”, comentó el expresidente Ollanta Humala en redes sociales.

Testigos en peligro

La fiscalía ha dispuesto protección especial para los testigos, luego de que dos de ellos recibieron amenazas.

“Te voy a archivar la denuncia y te costará 40 mil”

Colaborador 4E030802: “Esplana, soy el fiscal Rojas, Ítalo es mi adjunto, tengo un caso de lavado de activos que está abandonado, no te estás defendiendo. Yo te quiero ayudar. Punto uno, te voy a presentar un abogado especialista. Punto dos, te voy a sacar copia de todo el expediente en un USB. Tercero, te voy a archivar esa denuncia. Esto te va a costar 40 mil soles, me lo vas a pagar en partes. Me vas a dar 10 mil cuando te entregue el USB”.