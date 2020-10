Presidenta de la ATU al Congreso: “El transporte tiene que manejarse de manera técnica”

La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, respecto al predictamen que busca ampliar el permiso de las combis, señaló que la iniciativa no cuenta con el sustento técnico necesario para garantizar el avance en la reforma del sector.

“ Este caso es una decisión política que no tiene ninguna evidencia técnica . Lo que está consiguiendo en la práctica es que tengamos seis años con empresas afiliadoras donde no hay renovación de flota y no es posible eliminar las rutas que no funcionan”, argumentó en entrevista con Canal N.

Cabe señalar que el congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para renovar automáticamente por 10 años las autorizaciones de las empresas de transporte público.

Incluso, la iniciativa del parlamentario establece que durante los tres primeros años la ATU no tendrá la potestad de otorgar concesiones en esas rutas, hecho que va en contra de sus funciones en el marco de la reforma del transporte.

Por su parte, el legislador Marco Pichilingue (Fuerza Popular) impulsó una iniciativa similar, aunque por el periodo de 6 años. No obstante, este martes 6 de octubre la retiró ante diversos cuestionamientos, como el de estar vinculado a una empresa de este sector.

ATU rechaza proyecto de Simeón Hurtado

La titular de la ATU manifestó que el proyecto de ley presentado por el legislador acciopopulista no está correctamente sustentado, por lo que, en cierta medida, beneficiaría a las empresas afiliadoras.

“Se dice que necesitan darle estabilidad jurídica a las inversiones, sin embargo, el propio proyecto no aporta la menor evidencia de cuántos créditos vehiculares se han aprobado para renovar las unidades ”, señaló.

Respecto a este punto, expresó que la ATU contactó a los compañías para conocer su situación financiera durante la pandemia para evaluar las ayudas. Sin embargo, no recibió la respuesta esperada.

“La ATU ha cursado comunicaciones con las empresas de transporte para recabar información sobre los préstamos que habían solicitado de distinta naturaleza para canalizar el apoyo del Poder Ejecutivo en esta situación. (...) De más de 300 empresas y 25.000 unidades involucradas, solo 80 empresas han entregado información y era errónea", sostuvo.

Incluso, precisó que durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, mantuvo dos reuniones con el Parlamento para presentar el proyecto de la entidad que lidera para generar cambios en el sistema.

“La ATU ha presentado su plan de trabajo a la Comisión de Transportes del Congreso en dos oportunidades, una antes de la pandemia y otra en el escenario de la misma. En ambas situaciones se ha explicado con bastante detalle que estamos preparándonos para implementar los procesos que permitan contar con una malla de transporte completamente diferente”, subrayó.

Retraso a la reforma del transporte público

María Jara señaló, además, que si se aprueba el dictamen en la Comisión de Transporte, traerá un retraso en la reforma del transporte público, ya que la ATU viene trabajando en mejoras concretas.

“Las consecuencias prácticas de aprobarse una propuesta de ese tipo es que no se pueda realizar ninguna mejora tecnológica cuando, en este momento, ya tenemos el control de GPS de las unidades que en este momento están recibiendo subsidio. En los próximos días estamos aprobando el reglamento de pago sin contacto ”, precisó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del congresista Luis Simeón Hurtado, que no se alcanzó un acuerdo con la ATU y por eso presentó dicho proyecto, la exministra de Transportes y Comunicaciones dijo que pudo haber una nueva reunión para coordinar respecto a este tema, pero que el legislador no la solicitó.

“ Que nuestra posición técnica discrepe con una posición política en el Congreso de la República no quiere decir que no se va a hacer nada. El congresista ha podido contactarse directamente conmigo y poderle dar cuenta de todos los planes que tenemos”, puntualizó.

Es importante señalar que este martes 6 de octubre se debatiría el predictamen del parlamentario acciopopulista, sin embargo, tras los cuestionamientos, se postergó con el fin de recopilar las opiniones de la ATU, el MTC y otros organismos.

