Eloy Espinosa-Saldaña: “Debe haber una negociación política (sobre la inmunidad) para una respuesta jurídica”

El magistrado Espinosa-Saldaña exhorta al Ejecutivo y al Legislativo a dialogar para hallar una solución al tema de la inmunidad. Sin adelantar opinión, explica que el fallo sobre la cuestión de confianza da pautas sobre la importancia del debate.

La forma y el fondo del proyecto aprobado por el Congreso ha recibido muchas críticas. ¿Qué le parece?

Tengo que mostrar mi preocupación por los efectos de la actuación del Congreso, y de forma más directa por la eliminación de aquello que se ha considerado central en la labor de los jueces, como es la no responsabilidad de sus votos. En todo el tiempo que tengo en el tribunal, he resuelto muchos casos, si cada uno de los que creen que no he resuelto correctamente pueden iniciarme un proceso penal, voy a dedicar el resto de mi vida a tribunales y a defenderme. Hay cuestiones de proporción en las que hay que tener cuidado. Entiendo las razones de unos y de otros. El mismo TC puede, en estos días, servir de puente, para limar asperezas entre las instituciones, y no llegar a una segunda votación, que nos llevaría al camino más duro: que el Ejecutivo presente una demanda de inconstitucionalidad, y mientras somos el quinto país con más contagiados de coronavirus. Debe haber una negociación política para una respuesta jurídica.

¿Han hecho contactos?

No. Lo planteo como una idea a título personal. En el tribunal hemos conversado sobre el tema, pero no hemos acordado nada porque son muchas las cosas que cambian, y somos conscientes de que es probable que esta situación llegué al tribunal. Pero podemos ayudar a bajar el tono. No puede haber alguien que le diga al presidente de la República lo que hemos escuchado todos por un micrófono. Ni tampoco puede haber alguien del Ejecutivo que se exprese menospreciando la labor de un congresista. Vemos una coyuntura traumática como la del 30 de setiembre, y no debemos volver a situaciones parecidas.

Pero ahora no se puede cerrar el Parlamento...

Así es, entonces entraríamos en una suerte de callejón sin salida, con enfrentamientos que no tendrían fin. Por eso, hay que hacer una invocación a las fuerzas políticas a tratar de justificar con razones las alternativas que toman, y si alguna de ellas no tiene sustento suficiente, hay que reconocerlo y cambiar de opinión. Nadie es dueño de la verdad y no deben ofenderse cuando se admite que hay un camino mejor a lo que se propuso. Es más, a algunos políticos hacerlo les ha dado buenos resultados.

El fallo del TC sobre la cuestión de confianza remarcó la necesidad del debate, pero el domingo se incluyeron temas de última hora. ¿Lo desacata?

Yo voy a hablar en términos generales. En una sentencia de constitucionalidad, el tribunal hace un análisis de los elementos de forma y de fondo. Uno de los elementos de forma que analiza la sentencia del 2018 sobre lo que usted menciona, y es clarísimo, plantea que sobre todo si tenemos un Congreso unicameral, solo por casos excepcionales, podemos dejar de tener una discusión en condiciones o plantear temas o pedidos al Pleno. Y yendo al fondo, habrá que analizar si se tiene la competencia constitucional para reducir los márgenes de acción sin afectar la naturaleza de las atribuciones, es decir, si restándole al juez del TC la protección de no ser responsables por sus fallos sirve para proteger derechos o la disminuye, no solo al juez sino a la ciudadanía.

¿Lo que aprobó el Congreso fue una venganza contra el presidente Vizcarra?

Bueno, se ha aprobado una ley, además, el Congreso ha tomado un acuerdo, que no respeta su reglamento, de adelantar la siguiente legislatura, con lo cual la próxima semana pueden estar reuniéndose para aprobar la ley en segunda votación. Y si lo hacen, independientemente de la reacción social, el gobierno de inmediato presentará una demanda de inconstitucionalidad. Sobre si fue vendetta o no, no me pronunciaré.

No parece justo que los congresistas hayan mantenido su inmunidad en varios casos.

En el caso del Congreso se ha mantenido, no se le puede tocar al congresista y tiene amplitud para declarar y resolver sin que le genere algún tipo de responsabilidad. Yo no estoy porque le quiten eso a ellos, pero me preocupa que no lo tenga alguien que desempeña labor jurisdiccional.

Para algunos congresistas, el presidente se metió en sus fueros...

Aquí no importa quién le pegó primero al otro, lo que se constata es una situación de enfrentamiento de poderes, en un momento en que el país necesita más bien salidas armónicas porque estamos en el quinto lugar de la pandemia a nivel mundial y a menos de un año de una elección presidencial y parlamentaria. No es el escenario para que haya una crispación política. Eso es lo que me preocupa, es lo que se debe resolver.

Insisto sobre la legalidad de haber incluido la eliminación de la inmunidad del presidente y otros funcionarios sin debate previo...

Eso por lo menos no aparecía en la agenda de la convocatoria. Si hubiesen sido propuestas antes, hubiese habido también la posibilidad de debate sobre su conveniencia o no.

¿Cómo desatar este nudo?

Para eso estamos nosotros. Si el Congreso insiste y el Ejecutivo presenta una demanda de inconstitucionalidad, llegará a nosotros.

Fue un jaque mate del Congreso. Con lo aprobado mantienen su inmunidad, si llega al TC también queda igual...

No. Una sentencia del TC anula lo inconstitucional, deja abierta la puerta a que se remedie, y puede hacerse de muchas maneras. En la política peruana no hay situaciones que no se puedan resolver.

