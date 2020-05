El resumen político: los hechos más destacados de la semana

Ejecutivo presentó proyecto de ley al Congreso para revisión de prisiones preventivas

Una semana después del motín en el penal Miguel Castro Castro, en el que perdieron la vida 9 presos, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley que consiste en que el Poder Judicial pueda analizar de forma más rápida las prisiones preventivas.

Esta propuesta tiene como marco el estado de emergencia que atraviesa el país por la propagación del nuevo coronavirus. La COVID-19 recrudeció la situación penitenciaria debido al hacinamiento y sobrepoblación que hay en ese sistema de internamiento.

PUEDES VER Comparte rol de jueza, esposa y hasta su laptop con su hijo

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en enero de este año se registró un total de 97.643 presos, cuando la capacidad de albergue es menor a la mitad de la demanda: 40.339.

Debido a ello y a la creciente cifra de infectados dentro de las cárceles, algunas voces del Estado pidieron al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, una rápida acción para descongestionar las prisiones. Como esto último no sucede a la velocidad que se necesita, bancadas como las de Acción Popular y Unión Por el Perú le han pedido que renuncie.

“Yo ni he puesto mi cargo a disposición ni voy a renunciar. En dos meses y medio como ministro no voy a solucionar problemas de 30 años y medio del INPE. Eso sí, no dejaré de ejercer mis funciones al máximo. En medio de una pandemia no voy a dar un paso al costado”, expresó Castañeda.

Esta semana, el sistema penitenciario sufrió un significativo cambio, ya que Gerson Villar renunció a la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario. Su lugar fue encargado al vicepresidente de esa institución, Rafael Castillo.

PUEDES VER Martín Vizcarra lideró Consejo de Ministros para evaluar nuevas acciones contra el coronavirus

Cuestionaron al ministro del Interior

El martes 5, durante la habitual conferencia de prensa que dirige el presidente de la República, Martín Vizcarra, el ministro del Interior fue consultado por nombrar al abogado Juan José Santivañez como jefe su gabinete de asesores.

Según la pregunta que le hicieron en ese evento, Santivañez fue defensor legal de policías involucrados en mafias, como en los casos: “Los babys del Fundo Oquendo, El escuadrón de la muerte y la red de protección ilegal al exasesor fujimorista Óscar López”.

Al respecto, el ministro sostuvo que Santivañez cuenta con experiencia en derecho policial y estudios de postgrados y que, en el 2019, fue el abogado del suboficial Elvis Miranda, a quien el Poder Judicial dictó prisión preventiva por matar a un presunto delincuente.

PUEDES VER Martín Vizcarra y Donald Trump analizaron los desafíos económicos post coronavirus

“Ha participado en algunos casos de defensa de policías que han tenido problemas en el desarrollo de sus funciones. La evaluación que hace el Ministerio del Interior es permanente. En ese sentido, también debo comunicar a la opinión pública que Juan José Santivañez fue quien defendió a Elvis Miranda, en Piura”, manifestó.

Sin embargo, a pesar de la defensa del ministro, el mencionado abogado renunció al cargo horas después.

En esa misma conferencia, Rodríguez Limo rechazó que él haya tenido vínculo alguno con la organización criminal “Los Intocables Ediles”.

Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama fueron excarlados

Luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente Especializada en Crimen Organizado revocara la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra, el pasado lunes 4, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonó el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde había sido recluida en enero último, para cumplir con la medida de comparecencia con restricciones.

Tal como lo anunció antes de ser excarcelada, la excandidata presidencial llegó hasta su vivienda, en Surco, donde no estaban sus hijas ni su esposo, Mark Vito, y se sometió a una prueba molecular y a una rápida para descartar el coronavirus. Los exámenes médicos dieron resultados negativos días después.

PUEDES VER Rocío Silva Santisteban: Exoneración de intereses desprestigia aún más al Congreso

Ese mismo día, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a la Segunda Sala de Apelaciones elevar a la Corte Suprema de Justicia un primer recurso de casación para anular la audiencia de apelación de Keiko Fujimori, con la que logró ser excarcelada por orden judicial el 30 de abril último.

Dos días después, similar situación se replicó en otro personaje fujimorista. Se trata de Jaime Yoshiyama, exsecretario de Fuerza Popular, quien fue excarcelado y traslado a una clínica local, nosocomio en el que, según su abogado, Humberto Abanto, dio positivo a coronavirus.

Jorge Montenegro, el primer ministro con COVID-19

Otro personaje político que dio positivo a coronavirus es el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, quien se convirtió en el primer integrante del Poder Ejecutivo en ser contagiado. El pasado jueves 7 su sector informó ello.

A través de su cuenta de Twitter, el miembro del Gabinete Ministerial indicó que, tras ser diagnosticado con la mencionada enfermedad, se aisló y cumple con todas las indicaciones de las autoridades sanitarias.

"Agradezco profundamente las muestras de apoyo que he recibido y que me han reconfortado mucho. Estoy acatando el aislamiento y siguiendo las recomendaciones de los médicos”, escribió.

PUEDES VER Los martillazos que ponen al Congreso en la mira

Congreso acepta renuncia de Mercedes Aráoz

Al mismo tiempo que se conocía el estado de salud del ministro Montenegro, el Pleno del Congreso participaba en la primera sesión virtual.

En esa jornada, con 112 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento aceptó la renuncia de Mercedes Aráoz a la Vicepresidencia de la República, proceso que estaba pendiente de evaluación desde octubre del año pasado, tras la disolución del Congreso.

Cabe mencionar que las 15 abstenciones fueron votos de toda la bancada de Fuerza Popular, cuyo vocero, Diethell Columbus, durante el debate, mencionó que se tenía que considerar que ya existía un caso de un ministro contagiado y que la salud del jefe de Estado también podría correr peligro, por lo que pidió que se priorice la estabilidad del país.

PUEDES VER Defensoría exhorta al Congreso a reevaluar decisión sobre declaraciones juradas de intereses

Martín Vizcarra anuncia ampliación del estado de emergencia

Un día después del mencionado pleno, el mandatario Martín Vizcarra, tras una serie de reuniones con su Gabinete Ministerial y especialistas sanitarios, dirigió una conferencia de prensa en la que anunció la extensión del estado de emergencia en el país hasta el domingo 24 de mayo.

Según indicó el jefe de Estado, aún no se controla el contagio de la enfermedad y la cifra de fallecidos continúa en crecimiento.

“El esfuerzo ha sido grande todos hemos sufrido estos 54 días de estado de emergencia, pero que el esfuerzo valga la pena completamente. Tenemos que extender el estado de emergencia por dos semanas más, hasta el 24 de mayo, porque no sería responsable de parte de nosotros como autoridad", declaró Vizcarra.