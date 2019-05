La ex alcaldesa de Lima, Susana Villaran, y su ex gerente municipal, José Miguel Castro, acudieron a la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para exponer su defensa tras admitir que recibió dinero de Odebrecht y OAS para la campaña del ''NO'' a la revocatoria y de la reelección. Dicha Sala Penal dejó al voto los recursos de apelación presentados.

