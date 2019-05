Vilcatoma muestra foto de terremoto en Chile para solidarizarse por sismo en Loreto

La parlamentaria de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma intentó mostrar solidaridad con los afectados por el sismo en Loreto al compartir algunas fotos de daños materiales que dejó el evento telúrico, sin embargo, no verificó si eran verídicas.

La fujimorista usó su cuenta de Twitter para informar que pobladores de Yurimaguas, región Loreto, le enviaron imágenes de cómo quedaron sus viviendas por el sismo. Una de ellas no fue tomada en el lugar indicado, sino en Chile.

Un usuario de Twitter observó la imagen y notó que se mostraba una camioneta Ford y consideró que "no es muy usual" que circule un vehículo de esa marca en la selva peruana.

"Dándole el beneficio de la duda, podría ser un turista que ha viajado en carro", escribió el cibernauta, quien agregó que realizó una búsqueda simple en Google y el buscador arrojó que la imagen era de autoría de Reuters y fue tomada en el terremoto que Chile soportó en 2014.

Una de las camionetas es Ford, una marca no muy usual en la selva peruana. No solo eso, la placa, si se acercan un poco, no corresponde a las usadas en Perú. Pero, dándole el beneficio de la duda, podría ser un turista que ha viajado en carro. pic.twitter.com/iIvAwSTqKY