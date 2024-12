Diosdado Cabello, ministro del Interior de Nicolás Maduro, confirmó este lunes la detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, un caso denunciado desde el 8 de diciembre. Cabello acusó al oficial argentino y sembró sospechas, afirmando en una conferencia de prensa que "venía a cumplir una misión".

Gallo viajó a Venezuela para visitar a su pareja, pero Cabello interpretó su viaje de manera persecutoria y apuntó contra la Cancillería Argentina. El ministro venezolano no especificó la ubicación del gendarme. "No tiene nada que hacer en Venezuela. No meta sus narices en Venezuela", insistió Cabello.

"Aquí en Venezuela entran personas todos los días de distintas partes del mundo. 168.446 trámites en los últimos dos meses. Vienen a Venezuela, van a las mejores playas del mundo (...) los que vienen en santa paz. El que viene a conspirar, que asuma su responsabilidad", exclamó el ministro.

Reacciones del gobierno argentino

Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina, abordó la detención de Nahuel Agustín Gallo en Venezuela, calificándola de grave y describiéndola como un secuestro que busca vengarse del país.

En entrevista a una radio local, Soto aseguró que el gendarme argentino entró a Venezuela de manera legal: “Es un gendarme que viajó para ver a su hija y esposa, quienes residen en Argentina. Hizo el viaje de la manera más económica posible, pasando por Chile, Bogotá y la frontera en un remis. En la frontera, le confiscaron el teléfono y, al revisar los mensajes de su esposa, quien describía al país como una dictadura, lo detuvieron junto con el remisero”.

Gallo buscaba reunirse con su familia

Alejandra Gómez, pareja de Gallo, compartió su versión de los hechos. “Nahuel venía como cualquier ciudadano. Venía como el padre de mi hijo. Tenía todos los documentos en regla. No hay razón para que Nahuel esté pasando por esto, más allá de que pertenezca a la Gendarmería argentina”, afirmó Gómez, de nacionalidad venezolana.

“Para nosotros esto ha sido muy difícil, porque no era lo que habíamos planeado para sus vacaciones. Lo que me pasa por la cabeza es pensar en lo que él debe estar sintiendo, que haya tenido un giro tan terrible. Estamos viviendo una pesadilla”, expresó Gómez.