Minera MMG aceptó pagar S/ 50 mil y S/ 30 mil a cada comunero de Fuerabamba

José Salcedo

La empresa MMG Limited, dueña de Las Bambas, y la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba cedieron sus posiciones para avanzar en la solución de las demandas que se discuten en la mesa de diálogo desde hace casi dos meses.

El miércoles, reunidos en la planta lechera del fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, hubo acuerdos favorables para los comuneros.

La minera asumió el compromiso de que reconocerá el pago a 666 comuneros de Fuerabamba: 507 campesinos recibirán un monto de 50 mil soles cada uno, y 153 comuneros jóvenes, recientemente incluidos en el padrón de la comunidad, recibirán S/ 30 mil cada uno.

Quedó precisado también que existe un grupo de comuneros que ya recibieron montos de entre 15 mil y 22 mil soles, montos que serán descontados, según corresponda a cada caso.

Un asunto que todavía no quedó definido es que la minera MMG Limited planteó cancelar las compensaciones a los 666 comuneros en forma directa. Sin embargo, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, observó la propuesta y pidió que los fondos vayan directamente a la administración de la directiva comunal.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, confirmó que hubo acuerdos positivos en Fuerabamba.

El último miércoles, según Bustamante, llegaron a entendimientos en cuanto a la empleabilidad de los comuneros, capacitación y compensación.

Aclaró, no obstante, que el diálogo con los comuneros fuerabambinos nunca se rompió, pero sí admitió que hubo discrepancias entre ambas partes, pese a lo cual el diálogo "se ha mantenido" y hay la garantía de que no habrá ningún bloqueo en el corredor minero del Sur. “En un proceso de diálogo las partes suelen poner condiciones y no siempre se pueden poner de acuerdo. Es lo que pasó el anterior lunes… Llegaron con diferentes posiciones, pero el diálogo nunca se rompió”.

De otro lado, Bustamante dijo que el gobierno y la minera no consideran que están siendo chantajeados por los comuneros con los permanentes anuncios o amenazas de cerrar las vías si no cumplen sus exigencias. “En ningún momento hemos aceptado un chantaje o recibido amenazas de bloqueo”.

Para hoy está previsto una reunión en Tambobamba, capital de Cotabambas (Apurímac), para instalar una mesa departamental con los comuneros y discutir los nueve puntos de la plataforma.❖

CLAVES

PLAN DE DESARROLLO. Uno de los temas que se tocará hoy en Tambobamba es el Plan de Desarrollo en los distritos de Challhuahuacho, Cotabambas y Progreso, en la provincia de Grau.

ESPERA. Ese plan fue presentado en 2017 por el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones.