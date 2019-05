Leyla Chihuán no apoya a Salaverry y retira su firma de acuerdo de Mesa Directiva

No lo respaldan. La primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, decidió no apoyar al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, y retiró su firma del acuerdo de la Mesa Directiva en el que se convoca el concurso público para cubrir un total de 209 plazas laborales. Según fuentes de La República, la congresista Yeni Vilcatoma haría lo mismo, mientras que el segundo vicepresidente Segundo Tapia aún no ha registrado su rúbrica.

Mediante un carta enviada a Salaverry, la legisladora de Fuerza Popular Leyla Chihuán calificó como "una contradicción insalvable" que en los numerales 1 y 2 del mencionado acuerdo se disponga a suprimir las plazas y puestos vacantes y presupuestados del Cuadro de Asignación de Personal del Servicio Parlamentario, sin precisar si están desempeñando mediante encargaturas ni que se resalte si las 209 plazas son a plazo indeterminado.

"En el numeral 3 del acuerdo se dispone realizar el concurso para 209 plazas a plazo indeterminado utilizando los perfiles de puestos revisados por Servir. Sin embargo, he tomado conocimiento que Servir solo habría aprobado el perfil de 100 puestos, siendo 209 los que se crean y habrán de ser materia del concurso", precisó.

Asimismo, refiere que los gastos para llevar a cabo este concurso público dependerá exclusivamente del Congreso pese a que existe un convenido específico con la Universidad Nacional de Ingeniería, institución encargada de la conducción, desarrollo y ejecución de la dicha actividad.

Finalmente, sostiene que de llevarse adelante un concurso de la envergadura que se plantea es necesario salvar las observaciones que se mencionan en el documento.

"De acuerdo con lo señalado agradeceré tener por retirada mi firma del acuerdo ya mencionado, así como de todo Acuerdo de Mesa que haya servido o sirva de respaldo para el mencionado concurso público", remarcó.

Según fuentes del Congreso, este acuerdo quedaría sin efecto si se concreta el retiro de la firma de la tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma. Solo quedaría la rúbrica de Daniel Salaverry, la cual no prosperaría.

Daniel Salaverry publica convocatoria

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, dio a conocer la convocatoria para cubrir un total de 209 plazas laborales mediante un concurso público, el cual será llevado a cabo por la UNI y Servir. Según expresó, la iniciativa tiene como objetivo tener un Parlamento más eficiente y transparente.