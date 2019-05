Martín Vizcarra: “Queremos trabajar con el Congreso, pero sin trampas”

Justifica su presencia. El presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió sobre su asistencia al Congreso de la República esta mañana junto al premier, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

El mandatario y sus ministros acudieron al Congreso para entregar un documento a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, en la que justifican su inasistencia a la sesión que estaba programada para esta mañana. Horas más tarde, expresó su molestia con este grupo de trabajado del Ejecutivo.

"[El miércoles 15 de mayo] escuchamos a todos los voceros y todos nos manifestaron su voluntad de apoyar la reforma política y que querían que nosotros como Ejecutivo explicáramos y hagamos el sustento de los 12 proyectos. Nos citaron al premier y al ministro de Justicia para que hoy vayan al Congreso a sustentar los 12 proyectos de ley, pensábamos que podíamos trabajar juntos en ese objetivo", expresó el el presidente Martín Vizcarra desde Tumbes.

"No pasaron ni 24 horas y al día siguiente, la comisión de Constitución se reúne, revisa el primer proyecto y lo manda al archivo. Y ese proyecto es de suma importancia, que tiene que corregir la inmunidad parlamentaria, que se ha vuelto en impunidad parlamentaria que, ni las autoridades, ni la población está de acuerdo", agregó.

En ese sentido, el presidente de la República, Martín Vizcarra, explicó por qué acudió al Congreso junto a sus ministros de Estado.

"[Esta mañana] me he constituido al congreso de la república Para manifestar nuestra posición de disconformidad. Así como trabajamos juntos las autoridades para forjar el desarrollo del Perú, también hemos propuesto trabajar juntos, de buena fe con el Congreso, pero no pueden maltratar a la población, cuando hay un compromiso el miércoles y el jueves se archiva el primer proyecto sin dar opción a que el Ejecutivo lo sustente", manifestó.

El jefe de Estado recalcó que existe una predisposición del Ejecutivo por querer trabajar en forma conjunta. "¿Queremos trabajar las reformas políticas? Sí, ¿queremos trabajarlo con el congreso?, sí, pero sin trampas, hablando claro y trabajando juntos en bien de todo el país y yo estoy seguro que lo vamos a lograr, porque eso es lo que exige el pueblo y Las autoridades tenemos que hacer lo que manda el pueblo".