“Aspectos de la reforma disgustan profundamente a ciertas fuerzas”

Ayer, el Congreso rechazó la reforma para que la inmunidad parlamentaria sea levantada por la Corte Suprema. Pero el debate va a seguir con todos los demás proyectos. En esta entrevista, el legislador Gino Costa explica cuál es el estado actual de la situación y lo que puede venir en los días siguientes.

Luego de la reunión entre el presidente y las bancadas, ¿es irreversible la reforma?

Lo irreversible es el inicio de la discusión.

¿No necesariamente la aprobación?

No necesariamente la aprobación en los términos que yo quisiera al menos. Me refiero a una reforma que se parezca, lo más posible, a lo que la comisión Tuesta preparó.

Entonces, ¿qué fue lo que se consiguió el miércoles?

La reunión en Palacio permitió un diálogo respetuoso y franco y el inicio de un compromiso para empezar a discutir los proyectos de reforma constitucional, que son los más urgentes, sobre todo aquellos que tienen que ver con las elecciones, entre ellos el de los impedimentos para postular. Hace una semana teníamos un cronograma con 207 proyectos…

Inabarcable.

Y hoy al menos estamos de acuerdo en empezar con las reformas constitucionales.

Su optimismo es bastante moderado, digamos. ¿A qué se debe eso?

Porque en el curso del debate en Palacio, quedó claro que hay aspectos de la reforma que disgustan, profundamente, a distintas fuerzas políticas.

¿Qué reformas y fuerzas?

A Fuerza Popular y al APRA no les gusta la idea de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en los partidos, que permitirían prescindir del voto preferencial, otro de los objetivos de la reforma, por cierto. Ellos consideran que es algo destinado a debilitar los partidos. De hecho, interpretan que hay medidas destinadas a fortalecer la posición de Vizcarra frente al Congreso, a pesar de que las reformas entrarían en vigencia recién a partir del 2021.

¿Es cierto que le pidieron confirmar al presidente Vizcarra que no postularía el 2021?

Le preguntaron y respondió que no solo no pensaba reelegirse, sino que parte del paquete incluye una reforma en donde se explicita, por si quedara duda, que quien ejerza la presidencia por más de cuatro meses no puede ser candidato en las elecciones siguientes.

Pero las reformas entran en vigencia recién el 2021, ¿no?

Por eso él (Vizcarra) propone, además, una disposición transitoria que diga que este extremo entra en vigencia para el proceso electoral que viene.

¿Qué le falta para ser optimista sobre la reforma?

Saludo que discutamos las reformas constitucionales. Para ser optimista, espero que nos pongamos de acuerdo en un cronograma razonable.

¿Qué proyectos deberían ser aprobados con urgencia?

Me doy por bien servido que los doce se discutan en profundidad. Ahora, tendríamos que empezar por los impedimentos para postular.

Dudo de que un partido se oponga, ¿no?

Ya escuché algunos argumentos de que la propuesta atenta contra la presunción de inocencia. Y claro, que atenta, pero se puede restringir ciertos derechos para tutelar otros, porque estamos hartos de que procesados lleguen al Congreso para protegerse de las consecuencias de esos procesos, ¿no?

Aparte de la reforma sobre las elecciones internas, ¿cuál otra considera que no pasará?

No digo que no vaya a pasar, no la hemos discutido. Sí, estamos entrando al debate con tremendas resistencias.

Reformulo, ¿qué otra reforma genera resistencias similares?

He escuchado opiniones contra la idea de que las elecciones legislativas coincidan con la segunda vuelta presidencial, porque sienten que los dos partidos finalistas van a llevar las de ganar. Como le digo, la percepción es que las iniciativas fortalecen al Ejecutivo.

¿Y considera que es cierto?

Sí creo que algunas de ellas están orientadas a eso y me parece importante que así sea, desde la experiencia que he tenido en estos dos años y medio.

Pero el Ejecutivo peruano, constitucionalmente hablando, es uno de los más poderosos que hay.

Nos vendría bien parar algunos mecanismos del Congreso que pueden ser mal utilizados. Es verdad que estoy juzgando desde mi experiencia de estos años, que han sido inusuales. ❖