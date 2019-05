Jorge Barata: Con Alan García había garantía

En los audios publicados por IDL-Reporteros de la declaración del ex CEO de Odebrecht Jorge Barata, en Curitiba, Brasil, se le escucha dar detalles sobre su amistad con el fallecido expresidente Alan García y cómo el exsecretario general en Palacio de Gobierno Luis Nava le pidió sobornos para seguir favoreciéndolo en la Carretera Interoceánica Sur y el Metro de Lima.

Reconoce que, si bien nunca habló directamente con el exmandatario sobre los sobornos, considera que él sabía de las coimas, e incluso era el “gestor” o “dueño”, que hacía que las cosas se produjeran como la empresa necesitaba, lo que no pasaba en el gobierno de Alejandro Toledo.

Con voz pausada, el exfuncionario de la constructora brasileña cuenta que iba a Palacio seguido, casi una vez al mes; y que nunca habló con el exjefe de Estado de que Nava le demandaba dinero porque este se lo pidió. Sabía que los dos eran cercanos y por eso manejaba dos escenarios: si no era cierto, no le iba a creer; y si era verdad, hubiera señalado que no era alguien en quien confiar.

"No era un simple secretario, era el hombre de confianza del presidente", refiere sobre Nava, admitiendo que actuaba de la misma manera que Josef Maiman con el exmandatario Alejandro Toledo, actualmente con pedido de extradición.

Revela que el mismo García le contó en una oportunidad que Maiman lo buscó para contarle que Odebrecht pagó sobornos a Toledo. Y aunque le aseguró que lo había botado, no hubo represalias contra la empresa, lo que Barata consideró como una venia para continuar con el mismo sistema de corrupción.

Añade que el expresidente aprista solicitó donaciones a varios empresarios para la construcción del Cristo del Pacífico y el Teatro de Lima, pues se vería mal que el Gobierno hiciera este último porque alrededor había viviendas sin servicios públicos.

Barata dice que era amigo de García, a quien conoció en 2006, cuando era candidato a la Presidencia de la República, y como tal sostuvieron reuniones de trabajo y también sociales. Lo recibió dos veces en su casa porque le gustaba la "feijoada". Afirma que tenían una relación sincera, pero –asegura– nunca hablaron de las coimas.

Alan García

Sabía todo. García le dijo a Barata que sabía de las coimas a Toledo y no tomó acciones. Él era el gestor en favor de Odebrecht.

- Jorge Barata: ... Alan García Pérez, en una conversación, me comentó que había sido buscado por Maiman, que le había contado esta historia, que le propuso que lo ayudara, y él lo botó...

- José Domingo Pérez: Con esta conversación con el expresidente Alan García, ¿a qué conclusión llegó?

- JB: ... me tranquilizó bastante... porque lo malo, lo ilícito que habíamos cometido en el gobierno anterior ya era sabido por la mayor autoridad y no había tomado ninguna acción...

- JDP: ¿Se logró la contraprestación por el pago del soborno... de la misma manera, para ponernos en contexto, también se logró la contraprestación por el pago de sobornos con Toledo?

- JB: Así es. De forma más ineficiente en el gobierno de Toledo. De forma más eficiente en el gobierno del doctor García... Es una diferencia muy importante porque en el gobierno del doctor García había un dueño, un gestor, que hacía que las cosas ocurrieran de forma más óptima en la dirección que se necesitaba...

- JDP: Cuando dice "dueño", "gestor" en el gobierno de García, ¿a quién se refiere?

- JB: Al propio presidente.

- JDP: Alan García Pérez...

- JB: Así es.

Alejandro Toledo

Pagos para Toledo. Josef Maiman era "el dueño de Toledo" y recibía las coimas para el exmandatario.

- Jorge Barata: En el gobierno del doctor Alejandro Toledo, hemos participado de un proyecto que se llamaba Interoceánica Sur... y hemos pactado sobornos para poder ser los beneficiarios del contrato...

- José Domingo Pérez: ¿Cómo fue esta práctica iniciado el gobierno de Alan García Pérez?

- JB: En un determinado momento estábamos conversando en la casa de playa del doctor Nava y él me dijo que sabía que yo había pagado coimas, sobornos al doctor Alejandro Toledo... Después, en una conversación con el doctor Nava en su gabinete, en Palacio, me dijo que conocía del asunto porque el doctor Maiman (que había sido el intermediario de Toledo) había buscado al presidente... que lo había buscado al doctor García para contarle esta historia...

- JDP: Usted ha hablado de Josef Maiman. Ubiquemos en el contexto para identificarlo bien.

- JB: Josef Maiman era el dueño de Toledo, para poner una expresión un poco grosera... Cuidaba para que Toledo pudiera recibir los recursos...

- JDP: ¿Es la persona que representaba a Alejandro Toledo en las solicitudes de sobornos?

- JB: Más que representaba, recibía el dinero...

Luis Nava, hombre de confianza

Nava decía que abría las puertas de García y había que tratarlo bien para acceder a Palacio.

- Jorge Barata: En diciembre de 2006, hice la primera entrega de dinero al señor Nava y seguí haciéndolo hasta, si no me equivoco, 2008, 2009..

- José Domingo Pérez: Usted identifica una amistad con Alan García Pérez... ¿manifestó a dicha persona lo que Luis Nava Guibert le estaba solicitando y le estaba entregando?

- JB: No, porque el propio Luis Nava dijo que no quería que yo hablara del tema... Pero por una razón u otra, como las cosas estaban funcionando... nunca me preocupé en hacer esta pregunta: "¿usted sabe que Nava me ha pedido dinero?... Porque, como sabía que los dos eran bastante cercanos, si de hecho Nava no hubiera hablado con él, él iba a creerle y no a mí. Y si Nava hubiera hablado con él, entonces le diría: "Barata no es una persona confiable"...

- JDP: ¿Luis Nava, cómo se presentaba respecto a Alan García?

- JB: Decía que era el hombre que abría las puertas del doctor García... que si no lo tratábamos bien, no íbamos a tener acceso al Gobierno.

- JDP: ¿Cuando hablaba con Nava Guibert, consideraba que hablaba con Alan García Pérez?

- JB: Sí... no sé si todo, pero gran parte de lo que se hablaba con él, lo hablaba con el doctor García.