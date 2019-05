Cornejo tras acusaciones de corrupción: "Me siento muy orgulloso de mi gestión" [VIDEO]

En la audiencia en la que se solicita su prisión preventiva, Enrique Cornejo negó ser parte de una organización criminal y haber recibido sobornos de Odebrecht para beneficiarlo en la licitación del tramo 1 y 2 del Metro de Lima.

El exministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, aseveró que no hay actos ilícitos en la estructura legal que permitió que Odebrecht gane la licitación de la "obra emblemática" del líder aprista.

Cornejo enfatizó sentirse orgulloso de haber dirigido el MTC y del equipo que dirigió. Agregó que ninguno de los coimputados, a los que aún no se les ha ordenado sentencia, han recibido coimas de Odebrecht.

"Aquí no ha habido ningún elemento para beneficiar a la empresa. Aquí lo que ha habido un esfuerzo sincero para lograr que las personas, los ciudadanos, tengan el beneficio del servicio que se merecen. Y yo me siento muy orgulloso de haber participado en es gestión", declaró ante el juez.

El excandidato a la alcaldía de Lima señaló que fue una buena decisión para el Estado el construir el Metro de Lima y señaló que los funcionarios solo se rigen a los que dice la ley.

“El consorcio ganador (Odebrecht y Graña y Montero) ganó al 90% del valor referencial. La ley permite que frente al valor referencial, el que pretende ganar vaya al 90% o 110%. ¿Qué haría en su sano juicio una empresa que tiene coimeados a funcionarios y cree que ya tiene asegurado el concurso, se iría a 90% o 110%? (…) Las empresas que están seguras van al 110%, Odebrecht concursó al 90%, no estaban seguros de ganar. Probablemente coimeraron a algunos funcionarios, pero a mí no, ni a los que estamos acá”, indicó.

Enrique Cornejo y Odebrecht

Para el Ministerio Público, Cornejo participó con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava; y el exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, en armar la estructura legal para que Odebrecht acceda a la adjudicación de la Línea 1 y 2 del Metro de Lima en perjuicio del Estado.

De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, Cornejo luego de haber favorecido a Odebrecht, en el segundo semestre del 2010, le solicitó a Carlos Nostre, ex director de contratos del consorcio brasileño, que le ayude con el pago de las seis primeras mensualidades de una oficina que iba a alquilar y dos televisores de 55 pulgadas, cuyos precios eran de S/8,549 cada uno. La cuota por la renta del inmueble era US$ 2,500 al mes.

En total, Nostre le proporcionó a Jorge Cuba la suma de US$15 mil; luego el viceministro le entregó la cantidad al hombre de confianza de Cornejo, Jorge Luis Menacho; asimismo, el representante Odebrecht le dio personalmente a Menacho los dos televisores.

Enrique Cornejo y Jorge Cuba

Cornejo también se refirió sobre su exviceministro Jorge Cuba, encarcelado por recibir sobornos de Odebrecht para la adjudicación del Metro de Lima. Indicó que él no tuvo participación de los actos ilícitos.

Agregó que ya pagó el costo político de haberlo nombrado pero que no debe pagar penalmente por lo que él cometió. Señaló que debe ser juzgado drásticamente.

“Si hay funcionarios corruptos, que cometieron delito, que paguen. Hay un viceministro que yo tuve (Jorge Cuba), que fue nombrado en mi gestión, y que las investigaciones están demostrando que habría cometido delito de corrupción. Ese señor y los que estuvieron involucrados tienen que ser investigados con el debido proceso, pero sancionados drásticamente si así fuera”, dijo también.

El pedido de 36 meses de prisión preventiva para Cornejo también alcanza a Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Jorge Menacho, ex miembro del Comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, y Raúl Torres, ex director de Provías Nacional.

