PJ seguirá evaluando este viernes la prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros

El Poder Judicial continuará este viernes 3 de mayo con la audiencia en la que evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

Desde las 10 a.m., el juez Juan Sánchez Balbuena, quien suspendió la cita judicial del último jueves 2 de mayo, deberá resolver la situación de Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Jorge Menacho, ex miembro del Comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, y Raúl Torres, ex director de Provías Nacional.

De acuerdo a la tesis fiscal, tanto Cornejo como, Plasencia, Menacho y Torres, son investigados por los delitos de colusión y lavado de activos como presuntos integrales de una organización criminal.

A diferencia de Cornejo, contra quien la Fiscalía sustentó su pedido de prisión preventiva el último domingo, Plasencia, Menacho y Torres recién enfrentan la acusación, de modo que sus abogados harán uso de la palabra para sustentar la defensa.

Según la tesis fiscal, Enrique Cornejo se habría coludido con Odebrecht en agravio del Estado, para entregar la buena pro de la Línea 1 del Metro de Lima y Carretera Interoceánica Sur.