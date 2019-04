Chacón critica "exceso" de la prisión preventiva, pero decía lo contrario en el caso Humala

Las medidas cautelares, usadas por el Equipo Especial Lava Jato, han sido criticadas por la fujimorista Cecilia Chacón, quien ha señalado que se trata de un exceso el uso de estas. No obstante, hace un par de años tuvo una postura distinta en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

En entrevista para Canal N, la legisladora de Fuerza Popular expresó su desacuerdo con la detención preliminar y la prisión preventiva sin que existan pruebas.

“Nosotros venimos hablando del exceso de la detención preliminar hace años. Nunca he estado de acuerdo con la detención y siempre lo he dicho, ni con Ollanta Humala, ni con Pedro Pablo Kuczynski. No solo con Keiko Fujimori”, expresó Cecilia Chacón.

No obstante, su opinión respecto a la prisión preventiva difiere de la que tenía en el 2017, cuando señaló que, de acuerdo a la investigación, debía de dictarse prisión preventiva para ambos, incluso que había un trato laxo para ambos, señalando que ex funcionarios apristas fueron encarcelados por aspectos “menos importantes”.

Señaló que el caso “se ha podido sustentar en el tema de agendas y de acuerdo a sus movimientos”, añadiendo que la pareja del Partido Nacionalista “ha debido de tener impedimento de salida del país y, en algunos casos, conforme avance la investigación, prisión preventiva”.

“Creo que se está actuando de manera muy laxa con el señor Ollanta Humala y su esposa. Por cosas mucho menos importantes o dichas, otras personas están presas o lo han estado”, declaró en ese entonces a Canal N.