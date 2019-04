Alan Garcia: Mercedes Cabanillas acusó al Ministerio Público de encubrir a Susana Villarán

Fuertes declaraciones. La excongresista y primera mujer en ostentar el cargo de Ministro del Interior, acusó al Ministerio Público de abusar de su autonomía para perseguir a personajes como Alan García y encubrir a otros como Susana Villarán.

En diálogo con RPP, Cabanillas lamentó la situación que atraviesa el expresidente: "Lamentó la actuación de la fiscalía, Alan García siempre mostró dispisición a que se le investigue, tengo esperanzas que esto sea rápido y se respete sus Derechos Humanos".

A su vez, Cabanillas realizó fuertes acusaciónes: "Qué le pasa al Ministerio Publico, que si bien hace uso de su autonomía pero encubre a Susana Villaran. La 'caviarada' se cubre y no otorga garantías a la ciudadanía en general. Está visto, está probado que el doctor García no tiene una imputación concreta que ha tenido alguna inconducta".

"Me parece injusto pues no hay pruebas. Se puede investigar pero respetando, sus derechos están en tela de juicio. ¿Por qué hacer esto? Me despierta un poco de suspicacia" agregó.

La exministra finalizó señalando la postura de su partido. "Los apristas tendrán serenidad objetividad para afrontar esto. Somos un partido organizado, noventa años no pasan por gusto, siempre hemos sido un partido orgánico que ha dado la talla" sentenció.