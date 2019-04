En la mira de la Fiscalía de la Nación

Aprovecharon su condición de congresistas para cometer delitos, en beneficio propio. Por esta sospecha, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició investigación a los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén, Clemente Flores Vílchez, César Vásquez Sánchez, Marvin Palma Mendoza, Héctor Becerril Rodríguez y el ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce Montes de Oca.

La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de revisar el informe del fiscal contra el crimen organizado, Juan Carrasco, en el marco del proceso a la organización "Los Temerarios del Crimen", liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

La investigación por delitos de cohecho, tráfico de influencias y colusión agraviada a Velásquez, Flores, Vásquez, Palma y Bruce se inició ayer. La de Becerril, semanas antes, informaron fuentes de la Fiscalía. Cada uno de ellos será parte de una investigación.

El punto en común es que los seis congresistas intercedieron ante el entonces alcalde de Chiclayo para propiciar contratos de obras públicas o licencias de funcionamientos a diversos empresarios, a cambio de beneficios personales o aportes de campaña política.

Clemente Flores

Al congresista Clemente Flores se le atribuye que en mayo del 2017 aceptó un pago del 5% del costo de las obras de infraestructura que gestione a favor de la Municipalidad de Chiclayo.

Y en junio del 2018 requirió al exalcalde David Cornejo apoyar la campaña de candidatos a burgomaestres y regidores de Peruanos Por el Kambio (PPK), comprometiéndose a gestionar e incluir en el presupuesto de la República obras para la reconstrucción por S/ 45 millones.

Javier Vélasquez

El aprista habría gestionado una reunión entre el entonces contralor Edgar Alarcón, el exalcalde David Cornejo y otros funcionarios, en la que se habría pagado 30 mil soles para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo.

Habría apadrinado a varias empresas constructoras para la adjudicación de contratos de obras grandes y presupuesto elevado "a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de obras de construcción que ejecutaría la Municipalidad de Chiclayo".

César Vásquez

En julio del 2016, Vásquez le solicitó al hermano del entonces alcalde Cornejo que interceda ante el secretario técnico de procesos administrativos del municipio de Chiclayo, Marco Medina, para beneficiar con una obra de pavimentación de pistas al constructor José Campos, quien habría pagado 40 mil soles por la recomendación.

Carlos Bruce

Haber gestionado, como ministro de Vivienda y Construcción, la ejecución de un proyecto de agua y desagüe del pueblo joven Santa Rosa y la urbanización San Lorenzo al Programa Nacional de Vivienda, que se encargó de contratar a la empresa que realizaría la obra.

A cambio, Bruce habría ofrecido el presupuesto para unas obras de pavimentación.

Marvin Palma

Intercedió, junto con el congresista Velásquez Quesquén, en una reunión con el contralor Edgar Alarcón donde se habrían pagado 30 mil soles para levantar el congelamiento de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo. A cambio solicitó direccionar algunas obras públicas a determinadas constructoras.

Héctor Becerril

El congresista fujimorista es investigado por supuestamente haber solicitado dádivas y sobornos a contratistas para ser beneficiados con contratos de obras públicas a cargo de la Municipalidad de Chiclayo. Esto, a partir de la declaración de la empresaria Mirtha Gonzales Yep. ❖

También investigan a excontralor

La Fiscalía de la Nación también está investigando al excontralor general de la República Edgar Alarcón Tejada, por el presunto cobro de unos 30 mil soles para levantar el bloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo.

Dicho pago se habría realizado durante o después de una reunión entre Alarcón Tejada y el entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo, bajo el patrocinio de los congresistas Marvin Palma y Javier Velásquez Quesquén.

A través del área de investigación de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso interrogar a los congresistas investigados y a diversos testigos.

Clemente Flores Vílchez

Congresista de Peruanos por el Kambio (PpK)

“Me allano a cualquier investigación, no necesito que me levanten nada en el Congreso; ante cualquier notificación yo me pongo, inmediatamente, a disposición”.

Javier Velásquez Quesquén

Congresista del Apra

“Voy a demostrar documentadamente que no soy culpable. He actuado de acuerdo a la ley y Constitución. Me he reunido 10 veces con el alcalde de Chiclayo y comerciantes”.

César Vásquez Sánchez

Congresista de Alianza Para el Progreso

“No me preocupa. Estos informes que vienen de la Fiscalía no tienen veracidad. Que me investiguen en todos los espacios para demostrar mi verdad”.

Carlos Bruce Montes de Oca

Ministro de Vivienda y congresista de PpK

“Por acelerar una obra de reconstrucción en el marco de la ley, tengo una acusación fiscal. Pues que me acusen mil fiscales porque lo voy a seguir haciendo. Ese es mi trabajo”.

José Marvin Palma

Congresista de Cambio 21

“La única gestión en la cual yo acompañé al alcalde de Chiclayo fue a una reunión que tuvo con el contralor. Él invitó a mi persona y a Javier Velásquez Quesquén”.

Héctor Becerril

Congresista de Fuerza Popular

“No es el momento de continuar en la vida política. Con todo este cargamontón mediático veo muy complicado continuar con una carrera política”.

