Heresi sobre detención preliminar a Kuczynski: "Se ha montado un circo"

Este miércoles, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue detenido preliminarmente por diez días a raíz de la investigación del caso Odebrecht por los pagos a su empresa. No obstante, el congresista Salvador Heresi criticó la orden del Poder Judicial, calificándolo como un “circo” del gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario de Concertación Parlamentaria, quien ha mantenido posturas cambiantes hacia la gestión de Martín Vizcarra, sostuvo que la medida contra el exmandatario distrae la atención de otros aspectos.

“Movilización de policías demuestra que se ha montado un ‘circo’ para distraer del desgobierno de Vizcarra y la incapacidad de sus ministros”, expresó Salvador Heresi.

Esta foto es el despliegue inexplicable para detener a @ppkamigo ,un hombre de más de 80 años. Movilización de policías demuestra que se ha montado un “circo” para distraer del desgobierno de Vizcarra y la incapacidad de sus ministros. Bambas, libros porno, muertos en Fiori, etc. pic.twitter.com/I4zN4ABHGu

En otra publicación, consideró que “si no procede detención preventiva contra mayores de 65 años, menos cabe detención preliminar”.

Tengo discrepancias con @ppkamigo mas debo rechazar detención preliminar ilegal porque viola el a) inc 1 del art. 290 del C Proc. Penal. Si no procede detencion preventiva contra mayores de 65 años, menos cabe detención preliminar. Además distrae de Las Bambas, libros porno,etc.