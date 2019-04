Cansado a los 100 metros de la maratón

Una pregunta clave para proyectar la política peruana es por qué el presidente Martín Vizcarra, tras un avance rutilante el año pasado, en el que logró controlar la agenda y contrarrestar al fujiaprismo actuando dentro de la constitución, decidió, en el verano que está por acabar, pararse en seco y hacer que su presidencia se parezca un poco a la de Pedro Pablo Kuczynski, pero ya sabiendo dónde y cómo se acaba por ese camino.

Es una pregunta para la que esta columna –disculpará el lector, mejor le digo la verdad– aún no tiene respuesta, pero cuya constatación explicaría el decepcionante mensaje del premier Salvador del Solar ante el congreso.

No fue decepcionante porque obtuviera el menor respaldo en una investidura en 18 años, pues tener poco apoyo de un congreso mediocre y corrupto como este no es baldón sino galardón.

Fue decepcionante tanto por cómo Del Solar dijo las cosas que dijo, como por las que no dijo, marcado por un exceso de búsqueda de cooperación y un déficit de posibilidad de conflicto en temas cruciales, lo cual lleva a preguntarse por qué quisiera que su premierato se parezca al de Fernando Zavala, con la ventaja de haberlo sufrido desde dentro y ya saber cómo acaba esa película.

Justo cuando el gobierno necesita profundizar lo que hizo el año pasado, en fondo y forma, el premier careció de ambición para plantear la urgencia de la reforma política; por no saber –más de un mes después de que la comisión Tuesta entregó su informe– cómo avanzar (si es que aún quiere avanzar)–; ni presionar en serio por los proyectos para reformar la justicia; ni audacia para perseguir alguna reforma relevante en economía. Este gabinete parece cansado cuando recién ha corrido los primeros cien metros de la maratón.

Lo mejor que se podría decir del nuevo gabinete es que –ojalá– aún no tiene las cosas claras. Lo peor es que el nuevo premier aún no se diferencia de su antecesor. Aunque, pensándolo bien, quizá lo peor sea que el gobierno quiera gobernar apostando a la colaboración de un congreso que, ya debieran saberlo, sigue tratando de darle vuelta al presidente, como ya lo han hecho.

Perder la iniciativa política y repetir errores pasados es, para el gobierno, la mejor receta para el fracaso.