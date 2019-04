Raúl Ferrero Costa sobre autogolpe: "Hoy en día sentimos las consecuencias".

Raúl Ferrero Costa, ex senador del Fredemo, fue protagonista de un histórico e intenso forcejeo con las fuerzas del orden, tras la ruptura del orden democrático el 5 de abril de 1992 por decisión del entonces presidente Alberto Fujimori, que decidió cerrar el Congreso de la República.

A sus 78 años de edad, el abogado y político peruano mantiene en su memoria todo lo ocurrido en el Perú en aquella etapa que dio inicio a la dictadura fujimorista, que había sido planeada bajo las sombras por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

"Fuimos sorprendidos a las 10 de la noche por el mensaje, un golpe televisivo, cuando ya tenían la seguridad de tener a las Fuerzas Armadas a su lado. Se anuncia y recién nos enteramos tarde de la noche", recordó el ex senador Raúl Ferrero Costa.

Al día siguiente, todos los congresistas -ya destituidos- acordaron en reunirse para tomar una decisión respecto a la decisión de Alberto Fujimori. El único lugar en donde podían llevar a cabo la cita era el Colegio de Abogados de Lima que se ofreció a recibirlos. Este era un lugar que Raúl Ferrero conocía muy bien, no solo por haber sido jurista, sino también ex decano de la institución.

Sin embargo, no todo fue como imaginaron. Hubo trabas. "El decano, al ver que comenzábamos a llegar y no se nos dejaba entrar, don Andrés Aramburu, me envió la cinta para que yo, con cinta de ex decano, me dejaran entrar a mi casa. Tampoco se me permitía a mi, y mucho menos al resto", detalló.

Es ahí que se armó la trifulca que quedó registrada en un documental sobre el "5 de abril" y que difícilmente tampoco será olvidado para el exsenador. "Ahí me detienen. Viene la protesta del resto (de congresistas) y me llevan a un portratropas que estaba detrás del Colegio de Abogados", señaló, recordando un pasaje del vídeo en donde se enfrentó a las fuerzas del orden con duras frases como "¡Usted no me grite!", "¡Yo soy el decano del Colegio de Abogados, más respeto!", "¡Saca la mano, maricón!".

Pero la astucia de Raúl Ferrero Costa le permitió defender el orden democrático y escapar de la represión. "Ese día, el 6, a mi el coche me detiene y logró escaparme como a los 20 o 25 minutos. No me daban razones por la detención. No contestan nada, eran gente que cumplía órdenes y no entran en razones. Lo que trataban era de infundir terror. Lo que yo pensé es que me llevaban al Servicio de Inteligencia, pero felizmente, en un momento de distracción, pude escaparme", comentó.

Al igual que muchos de los que lograron conocer lo que realmente sucedió, Raúl Ferrero comprendió que el autogolpe fue una maniobra montada con anticipación y que las facultades legislativas para combatir la subversión eran el pretexto perfecto para disolver a un Parlamento opositor que no los dejaría cometer crímenes.

De igual manera, al exsenador le queda claro que lo más probable era que Alberto Fujimori no conocía bien la historia del Perú, pues tenía como antecedentes otros gobiernos dictatoriales que solo generaron retraso y graves consecuencias al país.

"Retraso, mal funcionamiento de las instituciones y un precedente nefasto. El mismo Fujimori no creo que conociera la historia del Perú, todo el trabajó que costó recuperarnos de los regímenes dictatoriales y del daño que hicieron. Hoy en día sentimos las consecuencias de lo que fue el gobierno dictatorial del ingeniero Fujimori. Eso es lo que tenemos que apreciar", sentenció.