Del Solar: "Alrededor de Las Bambas no hay oposición al proyecto minero"

Tras recibir el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, se refirió al conflicto en Las Bambas, considerando que se trata de un problema prioritario para el país, por lo que se está buscando asfaltar la carretera por donde pasan los camiones de la minera, para reducir algunos aspectos contra las comunidades alrededor de la zona.

Para RPP, el premier indicó que no solo se mantiene el diálogo con el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, también con la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, continuando con los encuentros este martes 9 de abril.

“Continuamos con el diálogo en medio de una circunstancia coyuntural, pero que responde a un problema estructural”, expresó Salvador del Solar, añadiendo que en Chumbivilcas y Cotabambas, en Apurímac, se tratará el Plan de Desarrollo Definitivo ofrecido por el presidente Martín Vizcarra, “que ha sido avanzado en un 23%”.

El premier señaló que “Las Bambas es una prioridad para el Perú”, explicó que no hay oposición al proyecto minero en los alrededores de este. “Hemos hablado con los Apus de las cinco cuencas, que no se oponen a la explotación petrolera, sino que quieren encontrar mejores condiciones para convivir con esa explotación. No hay en Challhuahuacho, en Cotabambas ni en Chumbivilcas una oposición al proyecto”, sostuvo.

Dentro de las medidas que el Estado espera realizar, indicó Salvador del Solar, es buscar la manera en que se asfalte próximamente la carretera por la que pasan los camiones de la minera, “toda esa vía de 400 kilómetros, de forma que los problemas de vibración y polvo disminuyan”.

El titular del PCM volverá a reunirse con Gregorio Rojas este sábado, con el objetivo de continuar con la solución al conflicto en Las Bambas.