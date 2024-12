Luciana Fuster, coronada como la mujer más bella del mundo en 2023, se ha encontrado en el ojo de la tormenta tras ser duramente cuestionada por vender prendas de Shein etiquetadas como parte de su marca exclusiva de ropa, promocionada como producto peruano. A raíz de aquello, la mediática modelo optó por no defenderse ni desmentir las críticas en redes sociales, manteniéndose en completo silencio e incluso reduciendo considerablemente su actividad en sus cuentas oficiales.

Sin embargo, en las últimas horas, la joven de 25 años rompió su silencio y, a través de Instagram, compartió con sus seguidores la sensible razón que la llevó a permanecer callada ante esta polémica.

¿Por qué Luciana Fuster no se ha defendido tras las críticas sobre su marca de ropa?

Semanas después de la controversia, Luciana Fuster decidió explicar por qué optó por no defenderse de las críticas. A través de su cuenta oficial de Instagram, interactuó con sus seguidores colocando un cuadro de preguntas para aclarar sus dudas. Entre las consultas, una destacó: "Lucianita, ¿por qué ya no subes muchas historias tuyas?". Fuster no tardó en responder.

"La pregunta que más se repite. Como les dije hace unas semanas, este año fue el más movido que me tocó con tanto trabajo y viajes. Y quería tomarme tranqui al menos hasta fin de año. Yo nunca he parado desde que empecé a trabajar en el medio hace casi ya 10 años, en 2015 y pues aprovecho los fines de año para perderme", se aprecia en su mensaje en un inicio.

"También decidí hacer détox (desintoxicar) del teléfono y las redes sociales que en un punto y por ciertas personas, dejan de ser un lugar sano, divertido y lindo. Después de mucho tiempo, entendí que 'desintoxicarse' es algo que todos deberíamos hacer", sentenció Luciana Fuster revelando la sensible razón que la ha llevado a mantenerse en silencio.

Publicación realizada por Luciana Fuster. Foto: Instagram.

Luciana Fuster podría ser sancionada con más de 2 millones soles

En medio de la polémica que envuelve a Luciana Fuster, el experto en derechos del consumidor, Jaime Delgado, expresó su opinión sobre el asunto a través de su cuenta oficial de TikTok. Delgado advirtió que las acciones de la modelo podrían dar pie a que Indecopi inicie un procedimiento sancionador por presunta "publicidad engañosa". De ser así, Fuster podría enfrentarse a una multa que asciende hasta 450 UIT, lo que representa más de dos millones de soles.

"El Indecopi debería de actuar de oficio frente a este tipo de prácticas que lamentablemente se dan con mucha frecuencia y la gente no va a estar comenzando su propio proceso o denuncia", indicó.