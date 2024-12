¡Mucho cuidado! Te pueden arrestar en Estados Unidos por seguir esta tendencia de Navidad de TikTok

En la época navideña, TikTok se ha convertido en el epicentro de creativas y a menudo excéntricas tendencias. Una de las más recientes extiende el espíritu de las fiestas más allá de los hogares y llevándolo a las calles. Sin embargo, lo que parece una actividad inofensiva y alegre está generando controversias legales en varias regiones de Estados Unidos, como Florida y California, con casos de multas e incluso arrestos.

Esta moda navideña, que ha capturado la atención de miles de usuarios, no solo ha dividido opiniones entre los entusiastas y quienes consideran peligrosa la práctica, sino que también ha atraído la atención de las autoridades. En estados como California y Florida, las leyes son estrictas, lo que ha llevado a varios a enfrentar problemas legales por seguir esta iniciativa viral.

¿Cuál es la tendencia de TikTok por la que te podrían arrestar en Estados Unidos?

La decoración de automóviles con luces navideñas se popularizó en TikTok como una forma de compartir el espíritu festivo en movimiento. Algunos usuarios optan por adornar sus autos con luces LED multicolores o figuras alusivas a la Navidad, transformando sus vehículos en una especie de espectáculo rodante. Sin embargo, esta práctica no está permitida en todos los estados de Estados Unidos debido a las estrictas normativas de seguridad vial.

En California, por ejemplo, la Patrulla de Carreteras (CHP) ha recordado que las luces rojas visibles desde el frente de los vehículos están prohibidas según la Sección 25252 del Código de Vehículos. Estas pueden confundirse con las luces de emergencia utilizadas por ambulancias o patrullas policiales, generando riesgos potenciales en las vías. Recientemente, las autoridades de ciudades como Simi Valley y Rancho Cucamonga detuvieron a conductores que habían decorado sus autos con luces navideñas, advirtiendo sobre las posibles sanciones.

La Patrulla de Carreteras recuerda que ciertas luces pueden confundirse con señales de emergencia, lo que podría aumentar las posibilidades de accidentes. Foto: Atracción360

Leyes en Florida y otros estados de Estados Unidos

Aunque en algunos estados como Florida las leyes no son tan específicas como en California, esto no significa que la práctica sea completamente legal. En Opa-locka, una conductora fue arrestada por llevar luces navideñas fijas en su automóvil. Las autoridades argumentaron que infringía las normativas sobre el uso adecuado de iluminación en vehículos, aunque las luces no eran intermitentes ni parpadeaban.

La ambigüedad en las normativas de algunos estados deja espacio para interpretaciones. Esto ha generado un debate entre quienes defienden la tendencia como una expresión creativa y las autoridades que consideran prioritario garantizar la seguridad vial. En cualquier caso, las sanciones pueden variar desde multas económicas hasta medidas más severas, dependiendo de la región.

Seguridad en las carreteras de Estados Unidos

Más allá de las implicaciones legales, las autoridades subrayan los riesgos asociados con esta práctica. Decorar un vehículo con luces navideñas puede distraer a otros conductores, aumentando la probabilidad de accidentes en las carreteras. Además, el uso de luces no homologadas podría dificultar la visibilidad del conductor y de quienes circulan cerca del auto decorado.

La Patrulla de Carreteras insiste en que las leyes relacionadas con la iluminación de los vehículos están diseñadas para evitar confusiones en las vías y proteger a todos los usuarios. Por ello, aconsejan a los conductores disfrutar del espíritu navideño de manera segura y respetando las normativas locales, evitando posibles incidentes o sanciones legales.