Donayre lloró durante su presentación en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad

El congresista Edwin Donayre, de Alianza Para el Progreso, se presentó esta tarde ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad para ejercer su defensa ante el pedido del Poder Judicial para levantarle el fuero.

Edwin Donayre, quien fue condenado a cinco años y medio de prisión por haber robado gasolina al Estado, se quebró hacia el final de su exposición, cuando agradecía a las personas que lo han respaldado.

"No puedo dejar de agradecer a todos mis allegados y aún desconocidos que confían en mi inocencia y a mi familia que día a día han soportado y acompañado esta agonía en estos largos 12 años en un proceso tedioso, engorroso y costoso", manifestó.

Apelando al sentimiento, el congresista trató de demostrar su inocencia en el Caso Gasolinazo durante su exposición, pese a que el tema en debate era si correspondía o no que el Congreso le levante la inmunidad de arresto.

De esa forma, Edwin Donayre hizo referencia a sus familiares, quienes se encontraban en la Sala Grau escuchando sus argumentos.

"He escuchado tras la puerta el susurro de sus lamentos, en la oscuridad de noches de desvelo y me he percatado que han disimulado sus lágrimas que me partían el alma", expresó.

Luego finalizó manifestando que si bien fue "entrenado para la guerra", no lo fue para "los ataques que infringen dolor y sufrimiento en el alma".

Al finalizar la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, Edwin Donayre se retiró sin brindar más declaraciones a la prensa.

Después de medio año de haber ingresado al Congreso la solicitud del Poder Judicial para el levantamiento de inmunidad de Donayre, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad aprobó este martes iniciar el trámite.

Tras la exposición de la defensa de Edwin Donayre, el grupo tiene un plazo de entre 15 a 20 días para pronunciarse.