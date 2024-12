Estados Unidos es uno de los pocos países de habla inglesa que no reconoce Boxing Day. Foto: difusión

Boxing Day, celebrado el 26 de diciembre, es una festividad que se extiende más allá de las fronteras del Reino Unido, siendo reconocido en países como Canadá y Sudáfrica. Aunque en Estados Unidos no es una celebración oficial, muchos expatriados británicos, como Andrew McLean, han llevado esta tradición a sus nuevos hogares, organizando fiestas que combinan la cultura británica con la calidez de la comunidad.

La festividad ofrece una oportunidad para disfrutar de actividades como compras, eventos deportivos y reuniones familiares. En el Reino Unido, es común que las tiendas ofrezcan grandes descuentos, similar a lo que ocurre en Black Friday, mientras que los aficionados al deporte se preparan para una jornada llena de partidos de fútbol, rugby y carreras de caballos.

La historia de Boxing Day está llena de teorías sobre su origen, desde la recolección de donaciones por parte de las iglesias hasta la tradición de los aristócratas que obsequiaban "cajas de Navidad" a sus sirvientes. A medida que la celebración evoluciona, se mantiene viva la esencia de compartir y dar, características que la definen.

Boxing Day se celebra el 26 de diciembre en el Reino Unido y en varios países de la Commonwealth. Foto: difusión

¿Qué es Boxing Day?

Boxing Day se celebra el 26 de diciembre en el Reino Unido y en varios países de la Commonwealth. Durante esta jornada, las tiendas ofrecen promociones especiales y se llevan a cabo eventos deportivos que atraen a miles de aficionados. La festividad también se convierte en una ocasión para disfrutar de las sobras de la cena navideña, como el famoso curry de pavo o el bubble and squeak, un plato que combina papas y verduras.

Orígenes de Boxing Day

Existen diversas teorías sobre el origen de Boxing Day. Una de las más aceptadas sugiere que la festividad se originó con la recolección de donaciones en cajas por parte de las iglesias, que luego eran entregadas a los más necesitados. Otra teoría indica que los sirvientes celebraban su propio día libre el 26 de diciembre, recibiendo "cajas de Navidad" de sus empleadores. Además, algunos creen que la tradición se relaciona con la apertura de cajas de dinero en los barcos británicos para ayudar a los necesitados al final de un viaje.

Boxing Day como Día Festivo

Boxing Day es un día festivo oficial en el Reino Unido y en otros países, reconocido desde el siglo XIX. Si el 26 de diciembre cae en un fin de semana, la celebración se traslada al lunes siguiente. En 2024, Boxing Day será un jueves, lo que permitirá a muchos disfrutar de un largo fin de semana festivo.

¿Dónde se Celebra Boxing Day?

La festividad se celebra en países de la Commonwealth, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, así como en algunas antiguas colonias como Sudáfrica y Hong Kong. Sin embargo, la celebración no se limita a estos lugares; expatriados británicos en Estados Unidos, como los McLean, organizan fiestas para compartir la tradición con amigos y familiares, creando un ambiente festivo que trasciende fronteras.

Boxing Day y el Día de San Esteban

Boxing Day y el Día de San Esteban, que también se celebra el 26 de diciembre, están relacionados pero no son lo mismo. San Esteban es una festividad religiosa que conmemora al primer mártir cristiano, mientras que Boxing Day tiene un enfoque más secular y festivo. En Irlanda y otros países europeos, el Día de San Esteban es más reconocido que en el Reino Unido.

¿Por qué no se Celebra Boxing Day en Estados Unidos?

Estados Unidos es uno de los pocos países de habla inglesa que no reconoce Boxing Day. La razón principal es que el país no forma parte de la Commonwealth británica y la festividad no se oficializó hasta 1871, casi un siglo después de la independencia estadounidense. Esto ha llevado a que Boxing Day pase desapercibido en la cultura estadounidense.

Eventos Deportivos en Boxing Day

En el Reino Unido, Boxing Day es sinónimo de competiciones deportivas. Este año, se llevarán a cabo ocho partidos de la Premier League, así como varios encuentros de rugby y cricket. La tradición de disfrutar de eventos deportivos en esta fecha se ha convertido en una parte integral de la celebración, atrayendo a aficionados de todas partes.

Andrew McLean destaca la importancia de compartir la cultura británica con amigos estadounidenses, afirmando que "es una gran oportunidad para reunir a las personas, no solo en los días que todos celebran". Boxing Day, con su rica historia y tradiciones, continúa siendo una festividad que une a las comunidades, celebrando la generosidad y la camaradería.