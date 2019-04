Velásquez espera explicaciones de Del Castillo por denuncia de sueldo de asesora

Una denuncia periodística reveló que la asesora del congresista del Apra, Jorge del Castillo recibió su sueldo a pesar de estar en el extranjero. Al respecto, su colega de bancada, Javier Velásquez, consideró que no se debe especular sino escuchar las explicaciones debidas.

El dominical Panorama informó que la abogada Dianne Monge Berrocal, asesora de Del Castillo, siguió recibiendo su sueldo, que supera los 5 mil soles, en este 2019 a pesar de que viajó a España desde diciembre del año pasado.

"Espero que en las próximas horas explique. Creo que superará este incidente. He visto el reportaje, a mí no me gusta condenar antes de investigar. Por lo que he visto, Jorge no ha podido responder. Lo correcto es esperar una explicación", subrayó el parlamentario en diálogo con Canal N.

Velásquez reiteró que está en contra de las especulaciones por lo que no lo hará en el caso de la denuncia que pesa en contra de Del Castillo.

"No especuló, ahora terminamos condenados antes de que se nos investiguen", añadió.

De acuerdo con Panorama, el exoficial mayor del Congreso de la República, José Elice, recalcó que los legisladores son los encargados de informar al área de recursos humanos si uno de sus colaboradores deja de trabajar con ellos.

Al ser consultado por el caso, el abogado penalista Luis Lama Puccio considera que la responsabilidad cae en Del Castillo por omitir la información, a pesar de ser un parlamentario con varios gobiernos de experiencia.

"No hay ninguna razón que pudiera justificar que el congresista no informara en el momento oportuno que esta persona había hecho abandono de cargo" aclaró Puccio.