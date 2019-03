“El Estado debería relanzar la consulta previa”

En los primeros Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas se hablaba de un mineroducto. Esto luego se modificó. ¿Qué sucedió?

El 2013 salió un decreto supremo que inventa los famosos ITS, que son el Informe Técnico Sustentatorio ¿para qué? La idea del concepto para el que fue inventado es: a veces hacemos nuestro estudio de impacto ambiental y demora tanto tiempo entre que los empezamos hacer, lo terminamos y comenzamos la construcción, que hay variaciones tecnológicas importantes que deberíamos incorporar sin hacer otro estudio de impacto ambiental, porque no iba a cambiar básicamente nada, sino eran detalles. Entonces, dijeron: hagamos el tema del Informe Técnico Sustentatorio que solicita la empresa. El Ministerio se lo concede, hacen el estudio de las pequeñas modificaciones, que el ministerio estudia, y tiene un plazo de 30 días para aprobarlo o no, y luego se lo devuelve.

¿Cuántos de estos ITS se han aprobado?

Como diez o doce, pero hay dos o tres que son muy graves, como, por ejemplo, decidir que no va el mineroducto y transportarán en camiones. Eso requiere otro estudio de impacto ambiental: ¿cuántos camiones se movilizarán? ¿de qué tamaño? Independientemente de la contaminación por los gases en la combustión interna de los camiones, hay una contaminación brutal porque los caminos son de tierra y allí un camión genera una tormenta de polvo.

La ministra de Agricultura dijo que se necesita un estudio para resarcir económicamente a las comunidades pero ellas no dejan ingresar al Estado.

Hoy, yo no los dejaría entrar tampoco, después de diez años que el Estado me miente y me obliga a hacer diferentes cosas.

¿Qué propone?

El Estado debería decir que aquí hicieron mal, rehacerlo, y relanzar la consulta previa. Tenemos que dar vuelta para atrás.

¿Cómo retroceder cuando ya hay inversión de todas las partes? ¿Qué pasa si la consulta previa arroja un rechazo?

La única forma de arreglarlo es regresar al punto de partida. La carretera genera una contaminación brutal y no solo para las personas, todos los sembríos alrededor se van a llenar de una capa de polvo y van a morir.

¿Hemos aprendido algo de los anteriores conflictos?

El desarrollo de ninguna mina, ninguna inversión justifica un muerto, y esto está yendo camino a eso. Es un escándalo que gente del lobbie prominero diga que no importa, que la ley es la ley y hay que cumplir. ¿Y dónde está la consulta previa? ❖