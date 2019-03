Ministra Bustamante tras ataque a helicóptero: "No vamos a retroceder en diálogo"

Este miércoles, el helicóptero, que trasladaba a los ministros de Transporte, de Salud y de Inclusión Social, fue atacado por pobladores de Yavi Yavi, a raíz del conflicto en Las Bambas. Ante ello, la titular del MIDIS, Paola Bustamante, señaló que el Poder Ejecutivo, pese al incidente, mantiene la voluntad del diálogo con los comuneros, por lo que espera realizar las conversaciones este jueves.

En entrevista con TV Perú, Bustamante Suárez detalló que los impactos se produjeron cuando iban a retornar de Yavi Yavi, luego de la postura de algunos pobladores en rechazo al diálogo.

“Nos dirigimos a Yavi Yavi, pudimos encontrarnos con algunos pobladores que nos recibieron. Nos escucharon sobre la preocupación que teníamos. Poco a poco se fueron acercando algunos pobladores adicionales, que sí mencionaron no tener voluntad de conversar ni dialogar si no se liberaba al presidente y los asesores de la comunidad. Había voluntad de explicarles que no está en manos del Ejecutivo liberar o mantener a su presidente, pero fue en vano”, explicó Paola Bustamante.

“Nos dirigimos al helicóptero, es ahí donde, casi para despegar, este tuvo algunos impactos, básicamente lanzados con Huaraca”, añadió.

Pese al ataque al helicóptero, donde también estaba el titular del MTC, Edmer Trujillo, y la del Minsa, Zulema Tomás, Paola Bustamante señaló que continuarán con la voluntad de realizar el diálogo. “No vamos a retroceder en ese proceso, porque creemos que debemos vivir en paz”, recalcó.

Asimismo, respecto a la postura de los pobladores de Yavi Yavi de que se libere al presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y a los asesores de la comunidad, la ministra Bustamante explicó que “no es el Poder Ejecutivo que ha tomado la decisión, sino que es jurisdiccional, basada en una investigación”.