Cuellos Blancos: Mario Mendoza organizó fiesta para obtener favor de jueces de la Corte de Lima

El martes 19, el Ministerio Público allanó la oficina de siete jueces de la Corte Superior de Lima. Los involucrados magistrados asistieron a una reunión de camaradería que realizó el empresario Mario Mendoza, perteneciente a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y que a quien habrían favorecido en procesos judiciales.

Como informó Punto Final, el empresario textil con vínculos en el Apra realizó una cena "de confraternidad aprista" el 7 de mayo en su vivienda ubicada en San Borja. Estuvieron alrededor de 10 jueces, la mayoría de la corte de la capital.

“Necesito que me des la mano, que vayas hoy día a mi casa, hermano. Todos son jueces nada más, 10 jueces”, expresó Mendoza. "Dame cuatro 'black to black', cuatro 'platinum y dos doradas. ¿Estás apuntando no?", señaló en otro audio.

Entre los asistentes al encuentro de llamado “octavo consejero” del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) también se encontraba Walter Ríos, cabeza del grupo criminal y ahora con prisión preventiva.

Entre los jueces de la Corte Superior de Lima del Poder Judicial invitados estuvieron Ronald Mixán Álvarez, titular del Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales; Oswaldo Espinoza López, alias ‘Colombroño’, de la Décima Sala Laboral Permanente; Juan Ulises Salazar Laynes, perteneciente al Décimo Juzgado Civil Comercial; José Hidalgo Chávez, del 15° Juzgado Civil Comercial; Carlos Huerta Ortega del Noveno Juzgado Civil Comercial; Víctor Quinte Pillaca; Marcial Díaz Rojas; Bacilio Cueva Chauca y Ricardo Reyes. No todos asistieron a las reunión.

El segundo de los magistrados, incluso, había participado en otra reunión junto a Mario Mendoza y Walter Ríos, el 24 de enero del año pasado, en un restaurante.

Sin embargo, durante el allanamiento a los siete jueces, realizados por el fiscal a cargo de la investigación contra ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, Jesús Fernádez Alarcón, se encontró un depósito bancario por 75 mil dólares a José Hidalgo, mientras que al magistrado Carlos Huerta Ortega, un maletín que contenía 4 mil dólares en billetes de cien.

La presunta intención de Mario Mendoza de invitar a los magistrados previamente mencionados a la reunión era para ser favorecido en cuatro procesos judiciales.

Entre estos procesos recibió la ayuda del juez Víctor Quinte –con 26 llamadas con el empresario textil– en las gestiones para obtener un inmueble en Chacarilla, en el que Mendoza fue demandado por Blanca Ramos Gálvez, pero que logró que ella sea demandada. Además, los jueces Juan Salazar y Oswaldo Espinoza favorecieron a Mario Mendoza en el expediente 3221-2009.

La investigación fiscal señala que el vínculo entre los jueces y Mendoza era para que este último los beneficie ante el CNM. El 19 de febrero del 2018, Marcial Díaz, Carlos Huerta y Víctor Quinte habían sostenido llamadas con el empresario textil. Ese lunes, los tres magistrados fueron ratificados por el ahora desactivado organismo constitucional, en ese entonces presidido por Guido Aguila.

Conversación entre Mario Mendoza y juez Ricardo Reyes (7 de mayo del 2018):

Mario Mendoza: Aló, Ricardito.

Ricardo Reyes: ¿Cómo estás mi estimado Mario? Cuéntame.

MM: ¿Cómo estás, mi hermano? Nada, que estaba haciendo una reunión de confraternidad aprista.

Conversación entre Mario Mendoza y juez Ronald Mixan Álvarez (7 de mayo del 2018):

Ronald Mixán: Dime Mario.

Mario Mendoza: Voy a reunirme con “Colombroño”, varios patas y Walter, el presidente de la corte, en mi casa, una comidita con...

RM: ¿Para cuándo?

MM: Para hoy día.

RM: Ya.

MM: Le he dicho a Reyes también, a Ricardo Reyes.

RM: Ya, a ver, déjame coordinar.

MM: Hay que ver qué hacemos con “Colombroño”, a ver si lo lanzamos pues, hermano, o lanzamos a Reyes, a alguien tenemos que lanzar.

Conversación entre juez Víctor Quinte y Mario Mendoza:

Víctor Quinte: Mario, oye, ya le dije al patita... ya me dijo que le está dando inmediatamente el trámite a este otorgamiento que va a mandar a la notaría. Y en cuanto al otro, me ha confirmado, me ha vuelto a llamar. Incluso, que dice que está en el archivo.

Mario Mendoza: Ya, perfecto hermano.