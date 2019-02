Oliva: "Comisión Especial de la JNJ ya puede empezar a trabajar"

La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue aprobada este viernes en el Pleno del Congreso, luego de que los presidente de las comisiones de Constitución y de Justicia, Rosa Bartra y Alberto Oliva, lleguen a un consenso sobre un dictamen acerca de la nueva entidad que reemplazará al extinto CNM.

De esta manera, el congresista de Peruanos por el Kambio precisó luego a Andina que la Comisión Especial, encargada de elegir a los 7 miembros de la JNJ, "tiene que hacer su labor, ya puede empezar a hacerlo, una vez que se promulgue la norma".

Como se recuerda, el dictamen fue aprobado con 80 votos a favor y 16 en contra, no obstante, la nueva entidad aún no podrá ejercer sus funciones de evaluar, elegir, ratificar y destituir jueces y fiscales en todo el país hasta que no se promulgue oficialmente esta Ley Orgánica.

Además, la Comisión Especial está integrada por los titulares del Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y un representante de universidad pública así como de otra privada, que tengan a su vez 50 años de antigüedad, y aún falta que se elija a estos dos últimos miembros.

Es necesario recalcar que el proyecto aprobado eliminó la paridad, en virtud del deseo de Rosa Bartra de dejar a las mujeres sin participación en la entidad.

Por otra parte, Oliva precisó que "no se puede discriminar" a alguien luego de haber tenido una amplia discusión para llegar al dictamen de la JNJ, cuando se le indicó la parte de la norma que consigna que cualquier persona que pertenezca a una organización política siempre y cuando presente una licencia de este partido.

Otro de los puntos a observar en la norma es que permite que personas que se encuentren en etapa de investigación también puedan postular a ser miembros de la JNJ, puesto que solo prohíbe a quienes tengan una sentencia firme condenatoria por delito doloso. Esto abriría las puertas a personajes cuestionados como los de los 'Audios CNM'.