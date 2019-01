Abanto asegura que si Yoshiyama no regresa el 15 de marzo, deja de defenderlo

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, señaló que la relación laboral con su patrocinado se rompería si este no llega al país el 15 de marzo. Yoshiyama Tanaka tiene una orden de prisión preventiva de 36 meses que aún no se ejecuta porque se encuentra en Estados Unidos.

“[Si Jaime Yoshiyama no regresa el 15 de marzo] yo me vería, una vez más, en una situación que me obligaría a apartarme de la defensa. Lo único que quiere un abogado para defender a una persona es su credibilidad y eso se basa en su integridad, tendría que retirarme”, dijo Abanto en entrevista a canal N.

El letrado que defiende a Jaime Yoshiyama en el caso por presuntos aportes ilegales a Fuerza 2011 (antes Fuerza Popular) que habría llegado de Odebrecht, explicó que “hay documentación que él tiene que tiene ser revisada aquí. Jaime estará aquí en la segunda semana de marzo de todas maneras”.

De acuerdo a Humberto Abanto, Jaime Yoshiyama aún tiene programado una intervención complementaria a su vista programada para la tercera semana de febrero y luego necesitaría reposo médico. Sin embargo, diferentes especialistas han manifestado que el diagnóstico del exministro fujimorista no se vería afectado durante un viaje en avión.

En noviembre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Jaime Yoshiyama en el marco de las investigaciones por el caso cócteles que tiene a Keiko Fujimori tras las rejas. Antes de que se emita esta orden, Yoshiyama Tanaka ya había salido del país rumbo a Estado Unidos.