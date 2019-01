Paloma Noceda: Esperemos que Fuerza Popular no blinde a López Vilela.

Este lunes la Comisión de Ética del Congreso someterá a votación el informe final que recomienda suspender por 120 días al congresista de Fuerza Popular, Luis López Vilela, acusado de realizar "tocamientos indebidos" a la parlamentaria Paloma Noceda.

Ante esto, la legisladora, en comunicación con La República, sostuvo que se siente "satisfecha" con que la Comisión de Ética haya decidido recomendar la máxima sanción contra su ex colega de bancada, a quien acusó de realizar un saludo inapropiado tras una reunión entre parlamentarios de la bancada fujimorista.

"Esto es un tema, que debería ser evaluado en el marco de la Comisión de Ética, y si esta es la máxima sanción yo me encuentro satisfecha. Esto era muy importante porque deja un precedente. Nosotros representamos a la población y sabemos que esto ha venido ocurriendo siempre en el Congreso, no solo con congresistas sino también con asesores. Es importante que haya esta señal de apoyo a la mujer", señaló a este medio.

Sin embargo, evidentemente, existe una preocupación. Ese dolor de cabeza tiene el nombre de una bancada: Fuerza Popular. Y es que, por las actitudes de los parlamentarios fujimoristas durante las sesiones de la Comisión de Ética, se teme de un posible blindaje al legislador López Vilela, pues en reiteradas ocasiones han considerado que no cometió ninguna falta.

"Espero que el día lunes haya el quorum correspondiente para que se declare favorable este informe. [...] Entonces, vamos a ver el íntegro del informe el día lunes y veremos como votan los congresistas fujimoristas. Ha sido muy vergonzosa la actuación que han tenido estos congresistas, incluso yo me he encontrado con comentarios machistas de algunas mujeres de la bancada, así como otras que me han mostrado su respaldo", señaló.

Como se sabe, de los 10 miembros de esta comisión tres pertenecen a Fuerza Popular, y uno al Apra. Por lo tanto, en caso uno de los congresistas de Acción Popular, Frente Amplio, Alianza Para el Progreso y Nuevo Perú, no acudan a la comisión, la votación podría ser desfavorable para este informe. Esto, siempre y cuando los legisladores del fujimorismo y el Apra voten en contra de la sanción a López Vilela.