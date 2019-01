Captan a Yoshiyama en EE.UU. sin discapacidad para regresar a Perú

El prófugo Jaime Yoshiyama fue captado caminando y esperando a ser atendido en consulta en un centro médico en Estados Unidos sin mostrar alguna discapacidad o síntomas de un mal que lo impediría viajar en avión y regresar a Perú.

Según el abogado de Yoshiyama, Humberto Abanto, su defendido padece de un mal denominado 'Herpes varicela zoster oftálmico'. Sin embargo, su apariencia no demuestra estar en un estado crítico y una receta, que recibió tras la consulta médica, contiene un medicamento que sería contraproducente para este mal; se informó en el reportaje de Panorama.

La Dra. Maruja Velenzuela, oftalmóloga experta en cirugía en el Perú, tras mirar las fotografías que el ex secretario general de Fuerza 2011 envió, rechazó que él tenga impedimento de viajar en avión. Explicó que los que no deberían viajar vía aérea son los operados por desprendimiento de retina, y este no sería su caso.

Hace 105 días que Jaime Yoshiyama salió del país y desde hace 57 se dictó la orden de 36 meses prisión preventina por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones sobre los aportes irregulares que habría recibido Fuerza 2011 de parte de Odebrecht.

Este tiempo, según la especialista Valenzuela, sería suficiente para que se recupere de las dos intervenciones que informó en su momento.

De acuerdo con las imágenes del reportaje, se ve a Jaime Yoshiyama acompañado por su esposa, esperando cómodamente a que sea atendido en la consulta oftálmica. Luego camina por las calles y en todo momento se rehúsa a contestar preguntar del reportero.

Anteriormente, fue considerada como ambulatoria la cirugía de Yoshiyama cuya recuperación debería darse en un máximo de dos semanas, concluyó la médico Lily Peralta, miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, consultada por Canal N.

“Son cirugías ambulatorias, que se realizan bajo anestesia local y aproximadamente la recuperación es entre una y dos semanas”, sostuvo.

De esta manera, el estado de salud de Yoshiyama no sería tan grave para obligarlo a permanecer en Estados Unidos.