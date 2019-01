Víctor Cubas: “Sala exige al juez una apariencia que ella no cumple”

El catedrático Víctor Cubas Villanueva considera que la Segunda Sala de Apelaciones ha sido muy exigente al plantear al juez Richard Concepción Carhuancho que guarde la apariencia de imparcialidad, pero que ella misma no cumple a cabalidad.

- ¿Qué opina de la resolución que excluye al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso a Fuerza Popular?

La juez ponente se ha pulido mucho al hablar de la apariencia de parcialidad, pero ese mismo razonamiento se podría aplicar a la Sala y no lo cumple.

- ¿En qué aspecto?

La Sala revocó el impedimento de salida del país de Jaime Yoshiyama, revocaron la detención preliminar de Keiko Fujimori, la sociedad tiene elementos para dudar de su imparcialidad. Lo curioso del caso es que piden al juez preservar la apariencia de parcialidad.

- ¿Los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones debieron inhibirse de resolver la recusación?

Lo pudieron hacer, al menos la jueza León Yarango. Si bien una foto no demuestra nada, la doctora León es jueza del Callao y aparece en una cuenta grupal como amiga de César Hinostroza.

- ¿Se puede revertir la resolución de la Sala?

Es factible que la misma Sala anule su resolución. Son bastante exigentes con el juez, pero resuelven sin que la defensa aporte las pruebas. Ellos no pueden sustituir a los abogados. Resolvieron sin contar con el audio y la transcripción de la publicación que se hizo en la página web de La República.

- ¿Han dicho que no observaron las pruebas, porque el juez tampoco lo hizo?

El juez con honradez no ha negado la entrevista, simplemente dijo que no había motivos para que proceda la recusación. O sea que, ¿si el juez negaba la entrevista no se habría dado la recusación?

- ¿Era necesario que se convoque a audiencia?

Es cierto que el Código Procesal Penal no habla de la convocatoria a audiencia, pero la misma Sala habla de ser transparentes en estos casos de interés público, por lo que debieron citarla.

- Hoy se sorteó a la jueza que reemplazará a Concepción Carhuancho. ¿La recusación se aplica de inmediato?

La Sala evidencia un apresuramiento. Debió esperar que quede consentida y la fiscalía ya había anunciado que apelaría.

- ¿La Sala de Apelaciones debería ser investigada?

Merecería una investigación, pero el jefe de OCMA ya dijo que no investigará.