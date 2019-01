Cuando Pedro Chávarry negó conocer a involucrados que ingresaron a oficina lacrada

El pasado 5 de enero, tres personas cercanas al resguardo del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ingresaron a la oficina que selló José Domingo Pérez en el noveno piso de la sede central del Ministerio Público con el objetivo de registrar de mejor manera el lugar que correspondía al exasesor Juan Manuel Duarte.

No obstante, con el paso de los días se conoció que fue Rosa María Venegas, otra asesora de Chávarry, quien entró con ayuda de agentes de la PNP al lugar lacrado. Además, recientemente El Comercio reveló fotografías en las que se muestra que el extitular del MP se reunió con ellos después de que se sustrajeran documentos.

Como se recuerda, además, Chávarry había mencionado a una emisora radial colombiana que no conocía a los involucrados en el retiro de tres cajas de la oficina. "No (ordené eso). Recién me he enterado por la nota periodística. Tendrán que investigar", comentó cuando se le preguntó si él había ordenado el ingreso.

Por otro lado, cuando se le mencionaron los nombres de los escoltas que ingresaron a las oficinas lacradas por el fiscal Pérez, Pedro Chávarry solo declaró "quizás, no sé".

"Yo desconozco si son ellos. Los nombres [no los conozco] porque rotan constantemente. Tengo 17 o 16 que se turnan y no se quién estuvo", aseguró en esta semana previa a su renuncia. Actualmente lo sucede en el cargo de fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien ya declaró en emergencia la institución que preside.

Cabe destacar que las fotos publicadas por el medio citado demuestran que Chávarry, aproximadamente a las 4 p.m. y tras el retiro de la información, este aparece acompañada de Venegas, Rodríguez y Arias (de la PNP) y dos personas desconocidas.