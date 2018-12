“El fujimorismo ha actuado motivado por la venganza y la soberbia”

Fernando Rospigliosi es uno de los comentaristas que más evidencia una dura oposición al gobierno de Martín Vizcarra, al que califica de caudillista y populista. En la siguiente entrevista expone sus argumentos y también responde sobre sus simpatías políticas. El exministro del Interior niega ser un defensor del fujimorismo.

¿Cómo define al gobierno de Martín Vizcarra?

Caudillista y populista.

¿Por qué?

Porque todo gira alrededor del caudillo y hay un proceso de destrucción institucional. O sea, es un gobierno donde, cada vez más, el presidente se mueve sin contrapesos, la oposición está desbaratada…

¿El fujimorismo ya no da miedo, entonces?

(Risas). El fujimorismo está deshecho, completamente desarticulado…

Por sus propios yerros.

Vizcarra contribuyó a aplastarlos, pero la responsabilidad es de ellos. El punto es que no hay un mínimo de institucionalidad. El presidente tiene un gabinete gris, donde no se discuten los temas políticos ni se toman iniciativas. Él no consulta con el gabinete. A Vizcarra le gusta la medianía. Nadie le va a cuestionar por qué no informó, no hay ni una sola figura de peso propio.

¿Ha estado en el gabinete como para saber eso?

No. Pero tengo información suficiente. Y, además, recuerda cuando el premier César Villanueva y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, votaron en el Congreso a favor de la bicameralidad y, al día siguiente, el presidente los desautorizó. Ni siquiera con sus más cercanos discute estos temas y los ningunea. Trabaja con un grupo secreto, que nadie sabe quién es, que no son responsables ante nadie.

Hay seis ministros que ya dejaron el gabinete. Eso significa que el gobierno asume responsabilidad, ¿no?

Primero, eso es parte del estilo de gobierno de Vizcarra, que carece de lealtad con nadie, ni con los de arriba, como Pedro Pablo Kuczynski, ni con los de más abajo. Se deshace de ellos al menor problema que puedan generarle si siente que va a perder puntos. Segundo, los ministros sí asumen responsabilidad por sus actos como funcionarios designados, pero los consejeros, que nadie conoce, no son responsables ante nadie. Es decir, no hay controles institucionales, no hay partido por supuesto…

Nunca hubo partido.

Por eso. No hay bancada tampoco. A Peruanos por el Kambio (PPK) los ha ninguneado. ¿Y por qué Vizcarra no quiere tener una bancada? Porque no quiere responder ante nadie. Si PPK fuera su bancada, tendría que reunirse con ellos, rendirles cuentas, pero no quiere eso. No quiere control de nadie, y eso es típico de un caudillo. Eso es peligroso. Se mete con la Fiscalía, no quiere a Gonzalo Chávarry…

Nadie o casi nadie quiere a Chávarry.

Perdón, pero que tú o la mayoría no esté de acuerdo con Chávarry es una cosa, pero que el presidente diga que esos fiscales (José Domingo Pérez y Rafael Vela) deben seguir en sus puestos, ¡por favor! Es una intromisión directa en una institución que se supone autónoma. Es más, interviene a favor de fiscales que procesan a sus rivales políticos.

Que esos fiscales investiguen a los rivales de Vizcarra, como usted los llama, tampoco es responsabilidad suya.

No, no es su culpa, pero hay una relación. En el año 2011 hubo cuatro candidatos que recibieron dinero de Odebrecht: ¿cuántos han sido acusados junto a sus colaboradores como organización criminal? Solo Keiko Fujimori.

Ollanta Humala estuvo nueve meses preso, junto con Nadine Heredia.

¿Intervinieron su partido? ¿Y metieron presos a todos sus colaboradores, o los acusaron siquiera? Entonces es distinto, es completamente distinto.

¿Cómo va a ser distinto? Humala y Heredia estuvieron presos también.

¡Es distinto! ¿Cuántos colaboradores de Humala fueron sindicados como parte de una organización criminal? En el caso de Keiko han metido presos a veinte, ¡a veinte!

En el caso de Fuerza Popular hay declaraciones de testigos que revelan, con claridad, la ruta del dinero.

¡Por favor! El caso de Humala y Heredia es obvio: han lavado dinero en beneficio personal, cosa que jamás le han demostrado a la otra (Keiko). Han recibido dinero cuando eran gobierno.

Otro ejemplo de que no solo se le investiga a Keiko: el círculo con Alejandro Toledo ya se cerró. Estamos esperando la extradición.

Eso no tiene nada que ver, ¡falso! Él no está acusado por recibir dinero el 2011.

Pero sí de Odebrecht, ¿no?

Esa es otra cosa. ¿Y cuántos colaboradores suyos están procesados? Lo que yo te digo es que no ha habido un trato igual entre quienes recibieron dinero de Odebrecht el 2011. Hay un trato especial con los adversarios de Vizcarra. Carlos Bruce fue jefe de campaña de Toledo el 2011, ¿acaso está procesado, investigado? No me digas que es igual, no es igual.

¿Por qué cree que el fujimorismo perdió tanto poder en estos dos años y medio?

Por tontos, arbitrarios y prepotentes. Actuaron motivados por la venganza y la soberbia. En determinado momento, al final del 2017, querían tumbarse al presidente, a la mitad del Tribunal Constitucional, al fiscal de la Nación, a todos a la vez. Ya estaban desbocados, ¿no? Esa es la razón de su fracaso.

¿No midieron su fuerza?

Estaban cegados por el odio.

¿Fuerza Popular tiene posibilidad de reconstruirse?

No, no tiene. De aquí al 2021 no tienen ninguna, ninguna, están liquidados. Si no hay caudillo que te lleve a puestos de poder, ¿entonces? El 80% cree que Keiko es culpable. Esa locomotora no va a arrastrar a ningún vagón, y nadie se va a sumar. Y por eso la están dejando. Así es como funciona la política peruana.

¿Se considera un defensor del fujimorismo?

¿Cuándo lo he defendido? Dime, dime.

¿De Keiko?

Noooo, o sea, si tiene alguna acusación falsa, sí.

¿Le parece falsa la acusación de ahora?

No, es absolutamente cierto que ha recibido un millón de dólares de Odebrecht.

¿Alguna vez ha simpatizado con el fujimorismo?

En el 2011 voté por Keiko contra Humala. Como en el 2006 voté por Alan García contra Humala. Y en el 2016 voté por Kuczynski, en las dos vueltas.

¿Siempre ha votado en contra, entonces?

No. En el 2001 voté a favor de Toledo. Creía en él, por supuesto. Pero en ciertas circunstancias hay que votar en el Perú por el mal menor. Desgraciadamente es así. ❧