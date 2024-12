El próximo enfrentamiento entre Barcelona vs Atlético Madrid promete ser un partido decisivo en la lucha por el título de LaLiga 2024-25. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la primera posición del torneo. El encuentro se llevará a cabo este sábado 21 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m., en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los aficionados esperan con ansias ver en ESPN y Disney Plus este choque, que no solo definirá la clasificación, sino también podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Con el elenco de Hansi Flick buscando consolidar su liderazgo y el Colchonero intentando recuperar terreno, este partido se presenta como una oportunidad única para los dos cuadros. La afición está lista para vivir una jornada llena de emociones y sorpresas. Los culés vienen de una dolorosa derrota ante Leganés, mientras que los dirigidos por Diego Simeone tiene una racha de 11 victorias consecutivas, la misma que desean conservar.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

En territorio peruano, el encuentro entre Barcelona vs Atlético Madrid por una nueva jornada de la liga de España se jugará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 2.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga?

En Sudamérica, el cotejo entre Barcelona vs Atlético Madrid será televisado por ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En España, el duelo lo podrás disfrutar en Movistar+ y DAZN. En México, será posible disfrutarlo por Sky Sports. En Estados Unidos, por su parte, se podrá seguir por ESPN Deportes y Fubo.

Pedri y Pablo Barrios son los conductores del Barcelona y Atlético Madrid, respectivamente. Foto: LaLiga/X

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético Madrid ONLINE y GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Barcelona vs Atlético Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Peña, Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde, Pedri, Casadó, Olmo, Ferran, Raphinha y Lewandowski.

Peña, Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde, Pedri, Casadó, Olmo, Ferran, Raphinha y Lewandowski. Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Galán, Simeone, De Paul, Rivas, Lino, Griezmann y Álvarez.

Barcelona vs. Atlético Madrid: pronóstico