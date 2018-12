Cambios del Gobierno no deben tocar derechos

El presidente Martín Vizcarra presentó en la última CADE 2018 la Política Nacional de Competitividad y Productividad, documento elaborado por el Ministerio de Economía que plantea los lineamientos para reformar el país y ganar crecimiento económico.

Tal como lo dijo el mandatario, el documento "aún no es oficial y será puesto a consideración de los diversos actores sociales". El capítulo laboral de este documento, que sostiene que los costos no laborales (vacaciones, gratificaciones, CTS) no permiten un crecimiento en el empleo formal, es uno de los más polémicos. A esto se le suman los mensajes del ministro de Economía, Carlos Oliva, quien en su momento planteó la necesidad de regular la reposición en caso proceda un despido del trabajador.

Las diferencias sobre esta reforma anunciada por el Gobierno no solo han despertado el rechazo de las centrales sindicales, sino que también motivaron la renuncia del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, quien tuvo discrepancias acerca de los cambios propuestos.

Este debate laboral se trasladó ayer lunes a La República. Cuatro especialistas revisaron los puntos que propone el referido documento y los escenarios que enfrenta el Gobierno de llegar a aplicarlos. La mesa redonda fue transmitida en vivo en nuestras plataformas de RTV y en la edición digital. ❧

en cifras

6 de 10

son los jóvenes que trabajan en la informalidad en el país.

70%

de la masa laboral en el país trabaja hoy en el mundo de la informalidad.

91 mil

personas ingresaron a trabajar en condiciones de subempleo en el trimestre setiembre-noviembre del 2018.

S/ 930

es la Remuneración Mínima Vital en el país. Según los especialistas, este costo es difícil de asumir para las pymes.

63

es el puesto que ocupa el Perú entre los 140 países del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial.