Chilcayo: MP señala que congresistas pidieron favores en adjudicación de obras

Durante la audiencia de prisión preventiva contra alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, el fiscal Juan Carrasco mencionó a varios congresistas que habrían salido beneficiados en la adjudicación de obras. En la lista figuran nombres como Carlos Bruce, Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril, Mercedes Aráoz y César Vásquez.

David Cornejo es sindicado de liderar la organización criminal "Los temerarios del crimen", red que se dedicaba a adjudicar obras a consorcios que los beneficiaba. Durante el sustento de su acusación, el fiscal mencionó a varios legisladores, esto luego de recoger la declaración de un colaborador eficaz.

"Esa es la trama y estructura de corrupción que no solamente estaba en Chiclayo, sino que crece hacia la ciudad de Lima. Finalmente es allá en la ciudad de Lima donde vamos a enviar el informe respectivo para que procedan conforme a ley", remarco el fiscal Carrasco.

Carlos Bruce negó las acusaciones del fiscal Carrasco, asegurando que en su calidad de ministro de Vivienda, hizo estas gestiones con diversos municipios para que dejen de ser unidad ejecutora y ello pase al ministerio, logrando una mayor ejecución de obras; en ese sentido, negó intercambio de favores con el alcalde.

Por su parte, César Vásquez precisó que la mención de su nombre en el caso es una venganza de alguien ligado al fujimorismo, específicamente con Héctor Becerril; por ello, negó la imputación en su contra y aclaró nunca haberse reunido con Chinguel.

La congresista y vicepresidenta Mercedes Aráoz, involucrada en el caso, considera esta noticia un absurdo total, ya que no tiene conexión con ninguna empresa de construcción y no ofrece obras; en ese sentido, indicó que se pudo haber cruzado con Chinguel en algún Muni Ejecutivo o por visitas a la reconstrucción, pero no más que eso.

El congresista fujimorista Héctor Becerril también negó responsabilidad alguna. "“Rechazo tajantemente que yo haya tenido que ver con algún acto delictivo en esta supuesta organización criminal, liderada por el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel", dijo.