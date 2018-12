De Belaunde sobre no reelección: “Tocará servir desde otros espacios”

De acuerdo a los resultados del referéndum 2018 a boca de urna publicada por Ipsos, la reforma constitucional que prohíbe la reelección de congresista fue aprobado con un 85.2%, mientras que un 14.8% marcó que no. Al respecto, el congresista Alberto de Belaunde señaló que no dejará de servir al país desde desde otros espacios.

"Gracias por sus amables mensajes y por su confianza. Queda el 50% del mandato confiado para seguir sirviendo al país! Luego, tocará hacerlo desde otros espacios", escribió Alberto de Belaunde en su cuenta de Twitter, publicación que no tardó en tener centenares de reacciones.

Alberto de Belaunde hizo un llamado a que el trabajo desde el parlamento no se debe detener, tal como lo demanda la población. "Una tarea inmediata: Profundizar la reforma política y la de la justicia, como desea y merece la ciudadanía", agregó el parlamentario en su red social.

La mayoría de los comentarios a la publicación de Alberto de Belaunde fueron para respaldar su trabajo. "Congresistas como tú merecen quedarse. A lo que hemos llegado por librarnos de tanto corrupto", "Congresista, siempre tendrá nuestro apoyo desde la tribuna que sea. Admiro mucho su consistencia y solidez ética", se lee en algunos de los comentarios.

Gracias por sus amables mensajes y por su confianza. Queda el 50% del mandato confiado para seguir sirviendo al país! 💪 Luego, tocará hacerlo desde otros espacios. 🇵🇪



Una tarea inmediata: Profundizar la reforma política y la de la justicia, como desea y merece la ciudadanía. — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 9 de diciembre de 2018

De acuerdo a los resultados a boca de urna anunciadas por Ipsos de este referéndum 2018, los peruanos marcaron Sí 87.1% y No 12.9% por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. Sobre la fiscalización de partidos políticos el resultado fue Sí 85.0% y No 15.0%.

Los resultados de la tercera pregunta del referéndum 2018 tenía que ver con la no reelección de congresistas y la ciudadanía marcó Sí 85.2% y No 14.8%. Finalmente, la última reforma constitucional puesta en consulta fue sobre la bicameralidad y el resultado fue Sí 14.9% y No 85.1%