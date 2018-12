Inician cuarta investigación al fiscal José Domingo Pérez

El fiscal José Domingo Pérez deberá afrontar un nuevo proceso disciplinario, como fiscal de lavado de activos y del Equipo Especial de Lava Jato. Esta es la cuarta investigación que debe afrontar en medio de las investigaciones por las presuntas coimas pagadas por la constructora Odebrecht a ex altos funcionarios públicos.

La investigación disciplinaria dispuesta estará a cargo de la fiscal Rosario Soledad Velazco Sánchez, fiscal adjunta superior de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima.

Según explica en su disposición, la fiscal ordenó el proceso disciplinario por presuntamente no haber cumplido con los plazos en las investigaciones preliminares a Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella por el caso "fujicócteles".

En la investigación también fue incluido el fiscal Germán Juárez Atoche, otro miembro del Equipo Especial Lava Jato. Tuvo a su cargo dicha investigación, antes de que la asuma Pérez Gómez.

Control Interno les solicitó a ambos que en un plazo de cinco días hábiles, después de haber sido notificados, presenten un descargo escrito que explique lo sucedido en dicho caso. Si no lo hacen, la investigación continuará en rebeldía.

El proceso disciplinario fue abierto de oficio, pero se sustenta en el recurso de casación que presentó la defensa de Keiko Fujimori y Mark Vito ante la Corte Suprema.

Los abogados defensores pretendían que la fiscalía defina el caso de los "fujicócteles" alegando que el tiempo de investigación ya había terminado. La Corte Suprema desestimó dicho recurso, pero Control Interno utiliza los alegatos de la defensa para sustentar la investigación disciplinaria.

"Advirtiéndose que en la tramitación de la citada investigación 'no se habrían observado los plazos' que fueron fijados, corresponde a este órgano de control del Ministerio Público actuar disciplinariamente", se lee en el documento.

Hostilización

El exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva explicó que el cumplimiento de plazos en las investigaciones fiscales es algo imposible de cumplir en la práctica.

"Sabiendo esa realidad, abrir un proceso por eso es una forma de crear problemas al fiscal", sostuvo.

Para Cubas Villanueva, "no es normal y menos de oficio" que se les abran investigaciones o procesos a los fiscales.

Cubas Villanueva recordó que esta práctica era común durante el régimen de Alberto Fujimori, cuando los fiscales investigaban casos de derechos humanos y se buscaba obstaculizar las pesquisas.

"Indudablemente que ahora hay un ánimo de hostilizar, de crear problemas, hacer sentir mal a los fiscales, de poner trabas para el desarrollo de las investigaciones, se les distrae, al tener que preparar los descargos", expresó.

Más investigaciones

Este es el cuarto proceso disciplinario que afronta el fiscal José Domingo Pérez, que encabeza las investigaciones a Keiko Fujimori y Alan García.

En lo que va de la semana, es el segundo que se inicia en su contra. En el anterior se le acusa de haber filtrado a la prensa el interrogatorio al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry. Pérez tiene además otro proceso en Control Interno por cuestionar, en una entrevista, el papel de Chávarry al mando del Ministerio Público por sus presuntos vínculos con "Los Cuellos Blancos del Puerto".

También afronta un proceso por su ponencia en un foro anticorrupción realizado en México, donde denominó "guerrilla" a Sendero Luminoso.

Fue el mismo Chávarry quien le ordenó a Control Interno que evalúe las declaraciones de Pérez, después de que el fiscal no pudiera presentar un informe para explicar el contexto de sus frases.

Ministerio Público actuó a pedido de la Corte Suprema

- En la resolución que rechaza el pedido de archivar el caso cócteles, la Corte Suprema consideró que el Ministerio Público debería actuar disciplinariamente ante las ampliaciones que el fiscal José Pérez hizo a la investigación, luego del vencimiento del plazo.

- Según el documento, la defensa no cuestionó en el momento oportuno las decisiones del fiscal Pérez y, por lo tanto, este no es un motivo para archivar la investigación.

- "Los investigados no cuestionaron en el momento procesal oportuno las ampliaciones progresivas del plazo de las diligencias preliminares, con lo que convalidaron los actos de imputación fiscal. (...) Lo que no obsta que el fiscal tenga responsabilidad disciplinaria, por no observar los plazos que fue fijando en su investigación. Compete al Ministerio Público actuar disciplinariamente", dice la resolución.