Referéndum: Sí, Sí... ¿Cómo era?

Este domingo decidiremos sobre cuatro preguntas que parecen sencillas pero que quizás pocos hayan leído a cabalidad: 1) ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)? 2) ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? 3) ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? 4) ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Honestamente no me queda claro si los más de 24 millones de peruanos que, según la ONPE, votarán este domingo tienen la información de lo que cada una de estas reformas constitucionales contiene. Mi duda no buscará quitarle legitimidad al proceso, todo lo contrario, a menos de una semana, se trata de agotar todos los esfuerzos porque al menos todos los temas se entiendan en líneas generales.

El primer tema surge como una reforma necesaria ante lo escuchado en los infames “CNM audios” también conocidos de manera genérica como los “audios de la corrupción”. La nueva Junta Nacional de Justicia seguirá teniendo la potestad de nombrar y remover a jueces y fiscales, pero con la precisión de que aquellos destituidos no puedan volver a ingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público. La reforma es, sin duda, importante; sin embargo, de aprobarse, tendremos que seguir vigilantes porque será una Comisión Especial la que designe a los nuevos integrantes de esta Junta. Habrá que velar porque esta designación sea lo más transparente posible.

El segundo punto tiene como objetivo claro sancionar el financiamiento ilegal. Muchos de los investigados actuales por el caso Lava Jato han sido acusados de recibir dinero sucio y esta reforma podría poner importantes límites y reglas para el futuro, a los aportes que las distintas agrupaciones reciban, especialmente por época de elecciones. Ojo, la reforma es importante pero no parece ser la solución a todos los problemas. Hay algunos temas que se dejaron de lado y que se deberán retomar.

La tercera pregunta está clara, aunque el fraseo nos haga repensarla. Tómese su tiempo, léala con cuidado: ¿Aprueba que se prohíba la reelección? Según las encuestas, la mayoría de peruanos marcarían el “sí” aquí, sin pensarlo dos veces.

Finalmente, el tema de la bicameralidad se ha convertido en el punto más polémico. Suena interesante regresar a este sistema pero el Congreso incluyó una triquiñuela. Para resumir la controversia, si se aprueba la bicameralidad, el presidente no podría disolver la Cámara de Senadores. Y claro, de alguna manera, se recortan las actuales facultades del jefe de Estado al momento de pedir el conocido recurso de la Cuestión de Confianza.

Votemos informados, no todos los días tenemos la oportunidad de decidir directamente sobre temas tan cruciales.