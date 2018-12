Mendoza: “Es hora que García responda a la justicia que evadió cobardemente”

La lideresa del movimiento de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, aseguró que la decisión sobre el rechazo de asilo diplomático a Alan García ratifica que el expresidente aprista no es un “perseguido político” tal como pretendía aducir.

Verónika Mendoza afirmó que ya es hora que el líder aprista responda a la justicia. Cabe precisar que Alan García es investigado por presuntos pagos irregularidades que habría recibido de Odebrecht.

“Una vez más se ratifica que el Sr. AG NO es un perseguido político. Ya es hora de que responda a la justicia que tantas veces evadió cobardemente”, indicó

Hace algunas semanas, la excandidata presidencial se mostró confiada que el gobierno de Tabaré Vázquez no concedería el asilo diplomático a García Pérez. "Confío en que no se le dará el asilo a alguien que no está siendo perseguido por sus ideas políticas, sino que está siendo investigado por corrupción", manifestó.

Además, Mendoza fue una de las primeras en cuestionar este pedido asilo, el cual se dio después que Alan García recibiera una orden de 18 meses de impedimento de salida del país, en el marco del proceso del caso Odebrecht.

“El señor García decía que se allanaba a las investigaciones y que se quedaba en el país porque no tenía nada que temer y ahora pide asilo en la embajada de Uruguay. ¡Mentiroso y cobarde! Esta vez el pueblo peruano no permitirá que rehúya la justicia”, escribió en aquel entonces en su cuenta de Twitter.