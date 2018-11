Arce sobre Jaime Yoshiyama: "Que nos cuenten ahora una de vaqueros"

No le creen. En una última entrevista, Jaime Yoshiyama confesó que recibió 800 mil dólares de parte del fallecido empresario multimillonario Juan Rassmuss Echecopar para la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Sin embargo, esta declaración no ha sido convincente. Al respecto el congresista Richard Arce tuvo una particular respuesta.

De acuerdo a la versión de Jaime Yoshiyama, Rassmuss Echercopar le entregó esa cantidad de dinero porque consideraba que el "modelo económico del Perú estaba en peligro". Además, Yoshiyama también dijo que el empresario donó dinero en el 2016, el mismo año que este dejó de existir.

No pasaron muchas horas para que en redes sociales ironicen con lo contado por Jaime Yoshiyama, uno de ellos fue el congresista de Nuevo Perú Richard Arce, quien escribió un mensaje compartiendo un video del cómico peruano Miguel Barraza. "Este chiste de Miguelito Barraza es más creíble que las elucubraciones del abogado Abanto y la mendacidad de Jaime Yoshiyama. Que nos cuenten ahora una de vaqueros", se lee en el tuit.

Este chiste de Miguelito Barraza es más creíble que las elucubraciones del abogado @H_Abanto y la mendacidad de #YoshiyamaConfiesa... Que nos cuenten ahora "una de vaqueros" #mentirososprofesionales https://t.co/YObtqipEGP — Richard Arce (@RichardArcePeru) 26 de noviembre de 2018

Sobre esta nueva declaración, Jaime Yoshiyama dijo que cuenta con los elementos necesarios para comprobar ante la fiscalía que lo que dice es cierto. Sin embargo, dichas pruebas serían solo apuntes, ya que el dinero que recibió fue en efectivo. Su abogado, Humberto Abanto, agregó que lo cometido por su patrocinado solo es un "error administrativo".