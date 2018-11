Yoshiyama revela que empresario fallecido fue quien donó para campaña de Fuerza 2011 [VIDEO]

El ex secretario de general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama reapareció en los medios de comunicación y reveló el nombre del aportante de la campaña presidencial de Fuerza 2011. En comunicación con el programa Cuarto Poder, Yoshiyama señaló que el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar le dio "varios cientos de dólares en efectivo".

"Me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Cada vez que venia al Perú levantaba el teléfono y me decía cuánto necesitaba y me entregaba el dinero. No recuerdo cuánto era, pero me daba de su propia fortuna, me entregaba el dinero efectivo", señaló Yoshiyama.

Sin embargo, el excandidato a la vicepresidencia no pudo precisar el monto exacto del dinero donado por Rassmuss ni las fechas en que se le dio. Incluso admite haber recibido una donación de dinero en el 2016, año en que el empresario falleció. "Yo iba a justificar en algún momento que ese dinero no era de Odebrecht", sentenció.

Yoshiyama dice que no reveló antes el nombre del aportante porque así se lo había prometido, inclusive señaló que ni siquiera Keiko Fujimori sabía de este aporte. En ese sentido, pidió disculpas a la excandidata presidencial de quien dijo que "podría denunciarlo si así lo quisiera".

"Ella (Keiko Fujimori) está sufriendo todo esto por este deseo mío de guardar mi palabra con Juan", finalizó.

